Kurator till Kulturskolan Raketen
Kulturskolan Raketen AB / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2026-07-02
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Kulturskolan Raketen är en fristående, icke-vinstdrivande grundskola, belägen i Björkhagen. Totalt går här 254 elever från förskoleklass till årskurs 9. Verksamheten har funnits i över 30 år och är väl inarbetad i området. Vår profil är "Kultur, miljö och rättvisa" och vi arbetar utifrån devisen "ett barn har många språk" vilket bland annat innebär att vi integrerar de estetiska ämnena med de teoretiska i det vi kallar för tema redan från förskoleklass.
Stämningen på skolan är lugn, eleverna ambitiösa och lärarna erfarna.
Du som söker tjänsten som kurator ska ha avslutad utbildning som socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Arbetslivserfarenhet av arbete med barn och tonåringars problem, gärna med kunskaper i gruppdynamiska processer, är meriterande.
Du ska ha goda sociala färdigheter. Inom arbetet ingår även kontakt med vårdnadshavare, personal på skolan, BUP och socialtjänsten.
Du kommer att ha sedvanliga kuratorsuppgifter: elevsamtal, förebyggande elevhälsoarbete, både i grupp och enskilt. Du ska även känna dig bekväm med att arbeta förebyggande ute i klasserna. Kuratorn ingår även i skolans elevhälsoteam tillsammans med speciallärare, skolsköterska och rektor. EHT-möten hålls en gång i veckan. Även psykolog och skolläkare ingår i elevhälsans arbetslag, men deltar som brukligt inte lika frekvent i verksamheten.
Du som söker tjänsten ska:
sätta samarbetet i fokus
ha en positiv elevsyn
ha tålamod och förmåga att sätta tydliga gränser
ha erfarenhet av att arbeta med elever med NPF
kunna bygga förtroendefulla kontakter med vårdnadshavare
Samarbete är nyckeln skolans undervisningssätt och framför allt i det arbetssätt som benämns för tema. Av den orsaken lägger vi särskild vikt vid samarbets- och anpassningsförmåga.
Anställningsformen är en tillsvidareanställning och sysselsättningsgraden är 30% med 6 månaders provaställning.
Tillträde är tidigast 11 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: rekrytering@kulturskolanraketen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kulturskolan Raketen AB
(org.nr 556548-4796)
Björkhagsplan 5-7 (visa karta
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121 53 BJÖRKHAGEN Arbetsplats
Kulturskolan Raketen AB Jobbnummer
9988881