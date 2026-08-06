Kurator till Gärdsåsskolan F-9
Göteborgs kommun / Kuratorjobb / Göteborg Visa alla kuratorjobb i Göteborg
2026-08-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Varmt välkommen till Gärdsåsskolan F-9!
Vi söker nu en kurator på heltid (100 %) med tillträde höstterminen 2026.
Beskriving om skolan
Gärdsåsskolan har inför höstterminen 2026 blivit en F-9-skola och omfattar även anpassad grundskola för årskurs 7-9. Skolan har plats för cirka 660 elever och ligger vid Kortedala torg. Det finns goda kommunikationer hit. Här vill vi att varje elev ska känna lust att lära och få möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter i alla ämnen. Vi arbetar också för att stärka elevernas sociala kompetens, kreativitet och ansvarstagande – viktiga egenskaper både i skolan och i livet.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam och bidrar med psykosocial kompetens på organisations-, grupp-, och individnivå. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, psykolog, skolläkare och rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans med rektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen.
I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis att delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete, stödsamtal, samverka med och stödja vårdnadshavare, konsultation med personal och insatser i grupp/klass. Du kommer också att göra skolsociala utredningar och bedömningar inför mottagande i anpassad grundskola samt utredning av elevs frånvaro. Vidare samverkar du också med externa aktörer såsom socialtjänst, habilitering, UPH och BUP.
Inom grundskoleförvaltningen medverkar du på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklare, samt deltar i extern handledning. Som ny skolkurator får du även introduktion samt en mentor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av arbete som kurator samt erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att dokumentera i PMO.
Meriterande är även:
• Erfarenhet av arbete inom socialtjänsten
• Kunskap om socialtjänstlagen och skollagen
• Utbildning i samtalsmetodik
• Erfarenhet av arbete i socioekonomiskt utmanade områden.
Som person är du stabil, empatisk, prestigelös och trygg i din yrkesroll. Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situation och har förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du möjliggör barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektiv lyfts fram.
Du har lätt för att skapa relationer och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du behöver ha ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö och i team med olika professioner.
I ditt arbete är du strukturerad och tydlig och har förmåga att ta eget initiativ och beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du prioriterar också dina insatser tillsammans med rektor och övrig elevhälsa. Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ, Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Du som söker kommer att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Mats Sandman, SSR mats.sandman@grundskola.goteborg.se 070-2100603 Jobbnummer
10023802