Kurator till Centrala Elevhälsan

Centrala Elevhälsan är en verksamhet inom Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) i Rättviks
kommun.
Vi är ett stöd till förskola, grundskola och anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Inom Centrala Elevhälsan samarbetar olika yrkesgrupper för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa, med speciell inriktning för barn och elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan erbjuder medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Handledning/konsultation och fortbildning erbjuds till samtliga personalkategorier inom förskola och skola. Dina arbetsuppgifter
Din anställning kommer att vara i Centrala Elevhälsan men med placering ute på skolorna där du även medverkar på elevhälsoteam.
Som kurator arbetar du med förebyggande och hälsofrämjande insatser tillsammans med specialpedagoger, psykolog, logoped, skolsköterskor och skolläkare.
Du kommer att vara med och utveckla elevhälsoarbetet i samverkan med rektorer på skol-, grupp- och individnivå.
Ett av uppdragen är att vara ett stöd för rektorerna där du är med och skapar förutsättningar för att lärarna, den samlade elevhälsan och den övriga skolpersonalen tillsammans ska möta elevernas varierande förutsättningar och behov på ett inkluderande sätt.
Du kommer att, på rektors uppdrag, utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskild elev inför beslut om särskilt stöd samt inför mottagande i grund-och anpassad grundskola. I uppdraget ingår även handledning och konsultation till skolpersonal och arbetslag i kommunens förskolor och skolor.
I ditt uppdrag ingår även att bistå skolans personal i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med att öka skolnärvaro.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom.
Som person är du strukturerad , har god samarbetsförmåga och har ett pedagogiskt förhållningssätt. Du skapar goda relationer till elever och vårdnadshavare. Vi förutsätter att du har tidigare erfarenhet av elever med funktionsvariationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Då kommunikation och dokumentation ingår i uppdraget krävs det att du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Du behöver ha körkort för att ta dig till alla verksamheter i vår milsvida kommun.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Utdrag ur polisens belastningsregister, enligt Skollagen, ska uppvisas vid ett eventuellt intervjutillfälle.
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med Rättviks Fastigheter AB.
