Kurator till Bäckadslsgymnasiet
Du vill skapa trygghet i skolan.
Det vill vi med! Hos oss får du det viktigaste jobbet man kan ha, att utveckla elevers tilltro till sig själva och förbereda dem för livet och framtiden.
Ditt nya jobb
Du blir en del av ett elevhälsoteam, där samarbete och samverkan med parter såväl internt som externt är en självklarhet. Du arbetar aktivt för att främja likabehandling och motverka alla former av kränkande behandling samt medverkar till ökad förståelse kring barn och ungdomars välmående och utveckling. Du uppskattar att arbeta tvärprofessionellt och du är intresserad av att arbeta såväl med förebyggande hälsoarbete som att sköta de övrigt förekommande arbetsuppgifterna för en väl fungerande elevhälsa.
Hos oss arbetar elevhälsoteamet tillsammans och vi tror på att arbeta i team där varje person i elevhälsan bidrar med sin profession - då är vi övertygade om att vi kan hjälpa eleven på bästa sätt.
Din kompetens
Vi söker dig som har en socionomexamen. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta som skolkurator och/eller inom socialtjänsten med arbete kring ungdomars psykosociala behov och/eller inom funktionshinderomsorgen så är det mycket meriterande. Vidare behöver du som söker ha kunskaper om ungdomars utveckling och kännedom om socialtjänstlagen.
Du har förmågan att arbeta självständigt genom att planera och strukturera arbetsinnehållet samt en god samarbetsförmåga med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Du är kommunikativ, har lätt för att bygga relationer och du har ett genuint intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö med ungdomar. I samband med denna rekrytering kommer vi att lägga mycket stor vid personlig lämplighet.
Välkommen till oss
På Bäckadalsgymnasiet är du del av en arbetsplats där vi arbetar utifrån ett genuint elevfokus, tydlighet, höga förväntningar, respekt, delaktighet och samarbete, som tillsammans formar vår kultur och vardag. Här arbetar du tillsammans med engagerade elever och ett väl sammansatt elevhälsoteam (kurator, skolsköterska, specialpedagoger och SYV), och bidrar till en trygg och pedagogiskt inspirerande miljö. Genom vårt systematiska kvalitetsarbete säkerställer vi en arbetsmiljö som ständigt utvecklas, med fokus på trygghet, studiero och APL av hög kvalitet. Välkommen till en arbetsplats där ditt engagemang gör skillnad, för både elevernas och skolans utveckling. Här hjälps vi åt, lyssnar på varandra och jobbar för att dra mot samma håll. Vår gemensamma riktning, Lärglädje hela vägen, styr våra prioriteringar och arbetssätt.https://www.backadal.se/
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som skolkurator!
