Kurator till Avd 8 Beroendevård i Lund
2025-08-14
Gör skillnad. Varje dag.
Avdelning 8 tillhör beroendevården i Lund och är en enhet med åtta vårdplatser. Vi är ett sammansvetsat gäng som brinner för våra patienter och har som mål att hela tiden utveckla och förbättra vården för våra patienter.
Huvuduppdraget för enheten är att ta emot patienter med abstinensproblematik av såväl alkohol som narkotika. Enheten har ett nära samarbete med övriga delar av beroendevården och patientens hemkommun. Vårdtider på avdelningen är i snitt 5-8 dagar.
Vi erbjuder dig som söker, en spännande tjänst på en intressant arbetsplats med goda möjligheter till kunskapsutveckling inom beroendeområdet. Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
I rollen som kurator hos oss kommer du att arbeta med psykosocialt arbete i team. Du kommer att ha en viktig uppgift i att förmedla information om sociala stödåtgärder samt att samverka med myndigheter, vårdgivare och andra samarbetspartners. I tjänsten ingår det att hålla dig uppdaterad inom socialtjänst- och sjukförsäkringsområdet. Arbetsuppgifterna innefattar även handledning av kommande socionomstudenter.Kvalifikationer
Du som söker har en godkänd socionomexamen och det är meriterande om du har arbetat både inom kommun och region. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Du bör ha erfarenhet av att möta människor med psykisk ohälsa som befinner sig i svåra situationer och erfarenhet av personer med skadligt bruk och beroende.
För att trivas i rollen som kurator ska du vara trygg i din yrkesroll och kunna hantera komplexa situationer som uppstår under arbetsdagen. Kuratorns roll är att se hur patientens livssituation påverkar mående och behandling. Det är av vikt att kunna arbeta självständigt med egna ansvarsområden. Du har god förmåga att organisera, prioritera och ta egna initiativ. Då en stor del av arbetsdagen innebär arbete och samverkan i teamet på avdelningen lägger vi stor vikt vid god samarbetsförmåga och flexibilitet.
I denna rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
