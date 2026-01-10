Kurator till ätstörningsteam
Region Östergötland / Kuratorjobb / Linköping Visa alla kuratorjobb i Linköping
2026-01-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
Vill du vara med och skapa trygg och sammanhållen psykiatrisk vård? Hos oss får du en central roll i ett engagerat team där kvalitet, evidensbaserade metoder och patientens behov står i fokus.
Här finns goda möjligheter till utveckling - både för dig och för vården.
Vårt erbjudande
Psykiatriska kliniken i Linköping är en universitetsklinik med många olika verksamheter. Kliniken består av öppen- och slutenvård, beroendevård, akutverksamhet samt mobila verksamheter.
Du hittar vår verksamhet i det nybyggda Tinnerbäckshuset på sjukhusområdet samt i garnisonsområdet.
Målet är alltid trygg och sammanhållen vård med patients behov i fokus. Vi vill också vara ledande när det gäller hållbarhet i arbetslivet och då behöver vi bland annat fler engagerade medarbetare!
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen består av allmänpsykiatriska basteam samt flera subspecialiserade team, däribland ett ätstörningsteam. Ätstörningsteamet ansvarar för behandling av vuxna personer med ätstörningsdiagnos. På kliniken finns även länsteamet, ett team med länsövergripande uppdrag att bedriva dagvård för vuxna personer med ätstörningsdiagnos.
Ätstörningsteamet består av skötare, dietist, psykolog, psykoterapeuter och läkare. Vi har nu en vakant kuratorstjänst och söker dig som är intresserad av att arbeta med behandlingsinsatser för personer med ätstörningsdiagnos. Välkommen till ett team där du arbetar självständigt men samtidigt i nära samarbete med dina kollegor!
Dina arbetsuppgifter
Som behandlare i vårt ätstörningsteam kommer du såväl självständigt som tillsammans med kollegor i teamet bedriva behandlingsarbete för vuxna personer med ätstörningsdiagnos. Andra psykiatriska tillstånd som kräver specialistpsykiatrisk vård kan också förekomma i teamet. Du arbetar med behandlande, stödjande och psykopedagogiska samtal och kan även träffa nya patienter vid remissbesök. Du ansvarar för att motivera, stödja och bedöma patienten och dennes behov, samt samordna insatser kring detta. Du deltar vid behandlingskonferenser och metodutveckling tillsammans med kollegorna i teamet.
En del av tjänsten är kopplad till vår länsövergripande dagvård. Som behandlare i dagvården håller du i gruppbehandling och ätträning för vuxna personer med ätstörningsdiagnos. Du kan även ha uppdrag som kontaktperson och då hålla i enskilda stödsamtal. Ätstörningsteamet har regelbundet gemensam ärendehandledning.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för behandlingsarbete för personer med ätstörningsdiagnos. Du har i grunden en socionomexamen. Vi ser gärna att du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och har en grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i KBT.
Meriterande är utbildning i KBT-E och/eller erfarenhet av behandlingsarbete i öppenvård vid ätstörning.
Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Arbetet ställer stora krav på personlig mognad och flexibilitet.
Som person har du god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team med andra professioner. Du är självständig och trygg och kan planera, organisera och prioritera i ditt arbete. Givetvis arbetar du efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Du tycker också att trivsel och den sociala arbetsmiljön är viktig för arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Hälso- och sjukvårdskurator Åse Åkerblad ase.akerblad@regionostergotland.se Jobbnummer
