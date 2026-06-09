Leg. Psykolog/Psykoterapeut JeWe BUP Mora/Orsa
Indomi psykiatri AB / Psykologjobb / Mora Visa alla psykologjobb i Mora
2026-06-09
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Vår verksamhet
Indomi har varit verksamma sedan 2016 och bedriver flera verksamheter inom vårdsektorn så som BUP, psykiatri, hälsovård, familjehemsvård, boendestöd och HVB-hem. Nu söker vi en leg. Psykolog alternativt leg. psykoterapeut till norra Dalarna där vi idag har filial i Orsa och öppnar ytterligare en filial i Mora under hösten 2026. Huvudmottagningen finns i Borlänge. Vi arbetar på uppdrag av Region Dalarna och tar emot barn och ungdomar för bedömning, behandling och utredning i specialistpsykiatrisk öppenvård. På mottagningen arbetar specialistläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeut, dietist, socionomer, psykoterapeuter, psykologer och sekreterare efter ledord "Med hjärta för barnen – med fokus på kvalitét och bemötande med individen i centrum".
Vi söker nu en behandlare riktat mot psykologiskt behandlingsarbete mot vårt team i norra Dalarna, som tillsammans med oss vill bidra till fortsatt utveckling av mottagningens behandlingsarbete.
Om rollen – huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som behandlare med psykoterapeutisk inriktning arbetar du med behandlingsinsatser inom ramen för barnpsykiatrisk öppenvård, i nära samverkan med övriga professioner i teamet.
Psykoterapeutisk behandling:
Genomföra individuella behandlingssamtal med barn och ungdomar.
Arbeta med föräldrasamtal och familjesamtal som en integrerad del av behandlingen.
Anpassa behandlingsupplägg utifrån patientens behov, mognad och problematik.
Bedömning och behandlingsplanering:
Medverka i bedömning av vårdbehov och formulering av behandlingsplaner.
Följa upp och utvärdera pågående behandling i samråd med teamet.
Bidra med psykoterapeutisk kompetens i teamkonferenser och behandlingsdiskussioner.
Gruppbehandling:
Planera och genomföra gruppbaserade insatser för barn, ungdomar och/eller föräldrar, utifrån verksamhetens behov och din kompetens.
Samverkan och nätverksarbete:
Delta i SIP-möten (Samordnad individuell plan).
Samverka med vårdnadshavare samt externa aktörer såsom skola, socialtjänst och andra vårdgivare.
Dokumentation:
Ansvara för korrekt och strukturerad journalföring enligt hälso- och sjukvårdslagen och gällande riktlinjer.
Utvecklingsarbete:
Bidra till utveckling av mottagningens behandlingsutbud.
Medverka i implementering och vidareutveckling av evidensbaserade behandlingsmetoder och arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som är leg. Psykolog eller leg. Psykoterapeut
Meriterande: Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom psykiatri eller närliggande verksamhet.
Du har ett starkt engagemang för barn och ungas psykiska hälsa och vill bidra till en tillgänglig, professionell och högkvalitativ barn- och ungdomspsykiatri. Du arbetar strukturerat, självständigt och med ett tydligt patientfokus, samtidigt som du värdesätter och bidrar till det tvärprofessionella samarbetet.
Som person är du flexibel, ansvarstagande och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande
Hos oss får du en meningsfull och utvecklande arbetsvardag där ditt engagemang för barns och ungas psykiska hälsa verkligen gör skillnad. Vi värdesätter både din kompetens och ditt välmående, och erbjuder goda förutsättningar för att du ska kunna växa i din roll.
Du får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom fortbildning och interna utbildningar, samt regelbunden handledning och kollegialt stöd.
Arbetet sker med förtroendearbetstid, vilket ger flexibilitet och bättre förutsättningar att planera din arbetsdag.
Som anställd omfattas du av kollektivavtal, tjänstepension och goda försäkringsvillkor. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och arbetar aktivt för att främja en hållbar arbetsmiljö med balans mellan arbete och privatliv.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, utveckling och delaktighet står i centrum – hos oss bidrar du både med din egen kompetens och till att vi hela tiden blir bättre tillsammans.
Rekryteringsprocess
Urval kommer att ske löpande. Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: Jobbansokan@jewebup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Indomi psykiatri AB
(org.nr 559368-9077), https://jewebup.se/
Fridhemsgatan 9 (visa karta
)
792 30 MORA Arbetsplats
JeWe Barn- och Ungdomspsykiatri Mora Kontakt
Bitr. verksamhetschef
Karin Davidsson karin.davidsson@regiondalarna.se 076-0516647 Jobbnummer
9955006