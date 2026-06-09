Relationsdriven Account Manager till Vetmigo
Vetmigo Recruitment AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-09
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Vill du kombinera kundrelationer, affär och operativ leverans i veterinärbranschen?
Vetmigo växer och nu söker vi dig som vill vara med och utveckla våra samarbeten med kliniker och djursjukhus runt om i Sverige.
Hos oss får du arbeta nära veterinärbranschen genom att bidra till långsiktiga samarbeten med målet att göra deras vardag lite enklare.
Om rollen
Som Account Manager arbetar du nära både befintliga och nya kunder inom veterinärbranschen. Du har löpande dialog med kliniker och djursjukhus, fångar upp behov och hjälper till att hitta lösningar som fungerar i praktiken.
Det är en varierad roll där du får kombinera kundrelationer och affärsutveckling med planering, koordinering och uppföljning av våra uppdrag. Du blir en viktig länk mellan kundernas behov, våra konsulter och vårt interna team inom People & Talent.
Du kommer bland annat att:
Ha kontakt med befintliga kunder och utforska nya samarbeten
Genomföra kundmöten och behovsanalyser
Identifiera nya affärsmöjligheter
Följa upp uppdrag, avtal och kundnöjdhet
Ansvara för operativ planering och schemaläggning av konsulter
Medverka på mässor och event
Samarbeta nära People & Talent kring matchning, bemanning och kapacitetsplanering
Vara med och utveckla arbetssätt, leverans och samarbeten över tid
Det här är en roll med stort ansvar och mycket kontakt med både kunder och kollegor. Ingen dag är den andra lik och du behöver trivas med att växla mellan affärsdialog, problemlösning och struktur i vardagen.
Vem är du?
Vi tror att du är en relationsskapande och driven person med erfarenhet från djursjukvårdsbranschen. Du har en god förståelse för branschen och känner igen vardagen på djurklinik eller djursjukhus. Det gör att du snabbt kan sätta dig in i kundernas behov, utmaningar och prioriteringar.
Vi tror också att du:
Trivs i en roll där både relationer och resultat är viktiga
Är bekväm med att arbeta självständigt och ta ansvar
Har god struktur och förmåga att planera och prioritera
Är nyfiken, kommunikativ och lösningsorienterad
Tycker om att samarbeta nära andra funktioner internt
Behärskar svenska väl i både tal och skrift
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Rollen passar dig som är relationsskapande, strukturerad och lösningsorienterad, och som trivs med att ta ansvar i en vardag där kundbehov och prioriteringar kan förändras snabbt.
Vad vi erbjuder
Hos oss på Vetmigo blir du en del av ett litet och engagerat team med höga ambitioner, korta beslutsvägar och stort hjärta. Du får en viktig roll i ett växande bolag och möjligheten att vara med på en tillväxtresa i en bransch där behovet av smarta och flexibla lösningar är stort.
Hos oss får du även:
Flexibilitet i både arbetsplats och arbetstider
5 000 kr i friskvårdsbidrag
En varierad roll med eget ansvar och stort inflytande
Utrymme att utvecklas och växa i rollen
Låter det intressant?
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning och tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 7 juli. Urval och intervjuer sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om rollen eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta:
Mikaela Lundgren | Account Manager & Rekryterare 070 287 87 82 mikaela@vetmigo.com
Vi tror på träffsäkra matchningar, ett starkt team och en hållbar vardag. Som en del av Vetmigo får du möjlighet att växa, utvecklas och bidra där du gör störst skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7871228-2043643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetmigo Recruitment AB
(org.nr 559493-6741), https://vetmigo.teamtailor.com
Munktellstorget 1 (visa karta
)
633 43 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetmigo Jobbnummer
9954986