Skolsköterska - vikariat till Centrala barn- och elevhälsan
Örkelljunga Kommun, Utbildningsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Örkelljunga Visa alla sjuksköterskejobb i Örkelljunga
2026-06-09
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Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Vill du ha ett roligt, utvecklande och viktigt arbete? Är du en engagerad person som brinner för ungas hälsa, utveckling och lärande? Då kan detta vikariat vara helt rätt för dig!
Vi söker nu en skolsköterska för ett vikariat från oktober 2026 till januari 2028, med möjlighet till förlängning.
Som skolsköterska är du en viktig del av elevhälsans arbete med att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Arbetet är både förebyggande och hälsofrämjande med fokus på att undanröja hinder för elevers utveckling.
Du arbetar nära skolans personal och övriga professioner inom elevhälsan för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla elever ska nå sina mål.
I rollen som skolsköterska arbetar du både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Hälsoundersökningar och hälsosamtal
• Vaccinationer enligt basprogram
• Öppen mottagning för elever
• Hälsofrämjande undervisning
• Deltagande i elevhälsoteam
• Samverkan med vårdnadshavare och skolpersonal
• Samarbete med externa aktörer som t.ex. BUP och habilitering
Du deltar även i kvalitetsarbete och utveckling av elevhälsoinsatser.Inom centrala barn- och elevhälsan samverkar du med skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer och specialpedagoger.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har specialistsjuksköterskeutbildning inom: barn och ungdom, eller distriktssköterska/öppen hälso- och sjukvård, alternativt skolsköterskeutbildning
• Har erfarenhet av teamarbete
• Har ett starkt engagemang för hälsofrämjande och förebyggande arbete
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av arbete i skola/elevhälsa
• Har god kännedom om det svenska skolsystemet
• Har arbetat i journalsystemet Prorenata
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.Dina personliga egenskaper
Du:
• Har god samarbetsförmåga
• Skapar förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
• Har ett helhetsperspektiv på elevens situation
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav då resor kan förekomma i tjänsten. Löpande rekrytering tillämpas - vänta inte med din ansökan.
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal. Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330862". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga Kommun
(org.nr 212000-0878)
Box 114 (visa karta
)
286 22 ÖRKELLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Eva Schelin eva.schelin@orkelljunga.se 043555147 Jobbnummer
9954982