Lärare i spanska och idrott åk 7-9 till Önneredsskolan
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2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Önneredsskolan är en F-9 skola i västra Göteborg som ligger i ett naturskönt område med nära tillgång till skog och hav. Vår närhet till naturen ger oss möjlighet att erbjuda elever olika miljöer för ett ökat lärande.
Vi är ett gott gäng som trivs och har det bra tillsammans med våra elever och deras vårdnadshavare. Personalgruppen är blandad där några av oss arbetat mycket länge på skolan och några är ganska nya. Vi lägger stor vikt vid att ha det gott tillsammans och det anordnas många sociala aktiviteter. Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare för undervisning i idrott och hälsa samt spanska för årskurs 7-9.
Som lärare på Önneredsskolan brinner du för att undervisa och handleda eleverna mot uppsatta mål enligt gällande kurs- och läroplan. Din undervisning är strukturerad, du följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. I din yrkesroll ansvarar du för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande miljö.
Hos oss har ämneslärarna ett tätt samarbete och stöttar varandra kring planering av undervisning samt bedömning för att säkerställa likvärdighet. Det blir också en trygghet och ett roligare jobb när man gör det tillsammans!
I ditt uppdrag ingår även att vara mentor. Önneredsskolan 7-9 har sex parallella klasser i varje årskurs. Vi är två mentorer i varje klass och i vår roll som mentorer arbetar vi tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska trivas, utvecklas och känna sig trygga. Personalen i varje årskurs är indelade i arbetslag som träffas en gång i veckan. Med på mötena är också resurspersonal och representant från skolans elevhälsoteam.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa samt spanska för årskurs 7-9. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument. Du har god kunskap om- och arbetar gärna med- digitala läromedel i undervisningen.
Som person är du lyhörd och har en god samarbetsförmåga med elever, kollegor och föräldrar. Du är kreativ, flexibel och har förmåga att ta egna initiativ. Till Önneredsskolan efterfrågas medarbetare som är engagerade, har höga förväntningar på elever, på sig själv och som samarbetar i ett arbetslag.
Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Bitr. rektor
Ayla Jamei ayla.jamei@grundskola.goteborg.se 073-8666196 Jobbnummer
9954990