Biträdande enhetschef för myndighetsutövning äldreomsorg i Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun / Sjukvårdschefsjobb / Upplands Väsby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Upplands Väsby
2026-06-09
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Då vår biträdande enhetschef har valt att gå vidare i sin karriär söker vi en ny biträdande enhetschef inom myndighetsutövning äldreomsorg. Är du utbildad och erfaren socionom med stort intresse inom myndighetsutövning och att leda biståndshandläggare för äldre och vuxna under 65 år i Upplands Väsby kommun? Välkommen och sök tjänsten hos oss!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig bland annat utbildning och fortbildning inom myndighetsutövning och ledarskap. På enheten har vi regelbundna team-möten, ärendedragningsmöten, APT möten och planeringsdagar, med mera, för att upprätthålla en god kvalitet och för att bibehålla en god arbetskultur på vår enhet.
Vi erbjuder dig flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt möjlighet till att arbeta hemifrån.
Arbetsplatsen ligger centralt i Upplands Väsby med bra kommunikationer för dig som pendlar.Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Enheten består av 25 medarbetare som arbetar med myndighetsutövning och förebyggande verksamhetsfrågor inom Socialtjänstlagen (SoL), riksfärdtjänst (RFT), färdtjänstutredning och lagen om bostadsanpassningsbidrag. I denna enhet ingår biståndshandläggare, boendesamordnare, bostadsanpassningshandläggare, avgiftshandläggare, biträdande enhetschef, ett förebyggande team samt en enhetschef. Målgruppen som enheten riktar sig till är äldre personer över 65 år enligt SoL och yngre personer med funktionsnedsättning under 65 år enligt SoL.Om tjänsten
Som biträdande enhetschef jobbar du med myndighetsutövning genom att stödja biståndshandläggare i att vara behjälplig i deras handläggning och dokumentation, fatta beslut enligt delegationsförordningen samt vara behjälplig vid överklagningsprocesser. Du kommer att ansvara för ärendedragningsmöten och leda och fördela ut ärenden till biståndshandläggare samt ha uppföljningssamtal med medarbetare i form av prioriteringsstöd, med mera. Du kommer att introducera nya medarbetare och vara tillförordnad enhetschef vid behov av kort eller lång frånvaro (exempelvis semester, sjukdom). Vidare kommer du att delta i samverkansmöten med andra enheter och följa upp administrativa uppgifter inom phoniro, pulsen combine, med mera.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
Socionomutbildning eller examen från sociala omsorgsprogrammet med utbildning inom socialrätt
Minst 5 års erfarenhet inom myndighetsutövning i LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg inom socialtjänstlagen eller annan likvärdig erfarenhet
Goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Erfarenhet inom handläggningsmetoden IBIC för vuxna och äldre
Erfarenhet av systemen phoniro och pulsen combine
Erfarenhet av ledande tjänst inom social omsorg
Det är meriterande om du kan handlägga färdtjänst, riksfärdtjänst, avgiftshandläggning och bostadsanpassning.
Vi lägger stor vikt på personlig mogenhet och söker dig som tycker om att arbeta i team såväl som att arbeta självständigt och som gillar att dela med sig av sina kunskaper.
För att trivas i rollen bör du ha fallenhet för att bygga relationer både internt och externt. Vi önskar att du som söker är nyfiken och kreativ och gillar utveckling.
Rollen kräver att du har ett strukturerat arbetssätt och god prioriteringsförmåga. Du arbetar rättsäkert och har en mycket god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: Kommunens arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: Kommunen som arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby Kommun
(org.nr 212000-0019), https://www.upplandsvasby.se/ledigajobb
Dragonvägen 86 (visa karta
)
194 70 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 08-59097000 Jobbnummer
9954995