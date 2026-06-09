Förvaltare till Riksbyggen i Stockholm
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-09
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eller i hela Sverige
Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar attraktiva boendemiljöer främst i nyproduktion. Vi är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, med bostadsrättsföreningar, kommersiella- och offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet, och vi verkar tillsammans med våra förtroendevalda, engagerade medarbetare och våra boende.
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Framtiden är här – och den börjar hos oss på Riksbyggen!
Vi är ett kooperativt företag som driver hållbara boendemiljöer och är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Till vårt affärsområde Rikskund söker vi en förvaltare som kommer ansvara för Riksbyggens huvudkontor på Kungsbron.
Hos oss gör du skillnad!
I den här rollen kommer du ha ett helhetsansvar för en fastighetsportfölj med ett antal kommersiella- och bostadsfastigheter i Stockholm. I din roll säkerställer du leverans av förvaltningstjänster och samarbetar med olika interna och externa parter såsom projektledare, tekniska konsulter, energiingenjörer, fastighetcontrollers. Du har budgetansvar och samordningsansvar och rapporterar internt till respektive fastighetschef. Vill du vara med och utveckla framtidens kommersiella fastigheter tillsammans med oss? Då kan det här vara rollen för dig.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Budget, prognoser och uppföljning av fastigheternas driftnetto
Löpande uppföljning av fastigheternas tekniska och ekonomiska utveckling
Samordning och uppföljning av underhålls- och investeringsprojekt
Hantering av garantiärenden
Samordning av interna och externa resurser
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som är ansvarstagande och trivs med att arbeta mot tydliga mål. Du har god förmåga att utveckla och upprätthålla positiva relationer och att kommunicera på ett sätt som underlättar koordinering/samordning av människor och bidrar till trygga samarbeten och nöjda kunder. Att arbeta digitalt ser du som en självklarhet, och du har god datorvana.Publiceringsdatum2026-06-09Bakgrund
Vi ser att du har:
Universitets/högskoleutbildning inom fastighet eller KY-utbildning inom fastighetsförvaltning
Flerårig erfarenhet fastighetsbranschen
Erfarenhet av kommersiell fastighetsförvaltning
Erfarenhet av att ha ansvar för driftsnetto för fastigheter
Erfarenhet av att samordna och följa upp projekt inom fastighetsförvaltning, exempelvis kontorsflyttar, hyresgästanpassningar
Erfarenhet av förvaltningsavtal, upphandlingar och budgetansvar
Byggteknisk kompetens med god förståelse för hur en fastighet är uppbyggd och för fastigheters tekniska system
Goda kunskaper inom ny teknik så som AI, IoT, smarta styrsystem och digitala verktyg för energi- och driftoptimering
Körkort B
Vad vi erbjuder:
En möjlighet att vara med och forma framtidens fastighetsförvaltning
En utvecklande roll med möjlighet att växa inom företaget i ett engagerat team
Du får full tillgång till all den breda fastighetskompetens som finns inom Riksbyggen
Den här tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort i Stockholm. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Kontaktuppgifter och ansökan
Skicka in din ansökan via www.riksbyggen.se
under Lediga jobb så snart som möjligt. Vi arbetar med löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum – ansök därför redan idag!
Vid frågor om tjänsten, kontakta Josefin Chapovalova på Isaksson Rekrytering via telefonnummer 076-000 11 97 eller e-post: josefin@isakssonrekrytering.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Övrigt Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode. Klicka HÄR (https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL)
om du är nyfiken på Riksbyggen. Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.riksbyggen.se/
106 18 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riksbyggen ekonomisk förening Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Josefin Chapovalova josefin@isakssonrekrytering.se +46760001197 Jobbnummer
9955000