Bar & Barista till sommarens & höstens event i Göteborg
Carotte Staff AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-06-09
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Om jobbet
Sommaren i Göteborg närmar sig – en tid fylld av företagsevent, sommarfester, mingel, festivaler och andra spännande arrangemang. Vi söker nu engagerade baristor, bartenders och serviceinriktad eventpersonal som vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra kunder och gäster.
Hos oss får du möjligheten att arbeta på några av sommarens roligaste uppdrag, där fokus ligger på bar, dryckeservice och gästbemötande. Samtidigt erbjuder vi även uppdrag inom servering, catering, konferens och event, vilket gör att ingen arbetsdag blir den andra lik.
Och det bästa? Det roliga tar inte slut när sommaren är över. Efter en händelserik eventsäsong väntar en fartfylld höst med företagsfester, galamiddagar, banketter, konferenser och andra spännande uppdrag runt om i Göteborg. För dig som vill fortsätta utvecklas inom service och event finns goda möjligheter att arbeta vidare året runt.
Det här är ett perfekt upplägg för dig som vill jobba extra vid behov och själv styra hur mycket du arbetar. Vi välkomnar både dig som har erfarenhet från bar, café, restaurang eller event, och dig som är ny i branschen men har rätt inställning, energi och känsla för service.
Exempel på arbetsuppgifter
Arbete i bar vid event, företagsfester och mingel
Kaffeservice och arbete som barista
Dryckes- och serveringsservice
À la carte-servering och restaurangservice
Servering på banketter och större arrangemang
Catering och mingeluppdrag
Förberedelse och service vid konferenser
Event, mässor och kundaktiviteter
Hur kan en arbetsdag se ut?
Ena dagen står du bakom baren på en sommarfest med hundratals gäster och serverar välkomponerade drinkar i ett högt tempo. Nästa dag arbetar du som barista på ett exklusivt företagsevent där kaffeupplevelsen står i centrum. Du kan också arbeta med servering på en bankett, ett mingel eller ett större event.
Oavsett uppdrag är ditt fokus detsamma: att ge gästerna ett professionellt bemötande, bidra till en positiv stämning och leverera service i toppklass.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att möta människor och som gillar när tempot varierar. Du är positiv, ansvarstagande och flexibel, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra.
Har du erfarenhet från bar, café, restaurang, event eller serviceyrken är det meriterande, men inget krav. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, en vilja att utvecklas och ett genuint intresse för service.
Vi tror att du:
Är social och serviceinriktad
Trivs i ett högt tempo
Är flexibel och ansvarstagande
Har god samarbetsförmåga
Gillar varierande arbetsuppgifter och miljöer
Omfattning
Detta är ett extraarbete vid behov, vilket innebär att du själv väljer hur mycket du vill jobba. Vi ser gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier eller arbete).
Pass erbjuds dagtid, kvällar och helger beroende på behov och tillgänglighet.
Om Carotte Academy
Genom våra egna träffsäkra utbildningar i Carotte Academy utvecklar vi våra konsulter med det där lilla extra – engagemanget, glöden och känslan för detaljer som gör skillnad.Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
Carotte Staff är Carotte Groups specialistbolag för bemanning och rekrytering inom service och värdskap. Vårt uppdrag är att förenkla för våra kunder genom att tillhandahålla självgående och engagerad personal som stärker gäst- och kundupplevelsen i allt från hotell och konferens till kontorsservice, restaurang och fastighetsmiljöer.
Vi matchar våra kunder med medarbetare som verkligen brinner för service och som gör skillnad i vardagen, oavsett om behovet gäller en nyckelrekrytering eller löpande bemanning. Med fingertoppskänsla och förståelse för våra kunders verksamhet levererar vi kompetens som skapar trygghet och lyfter helhetsupplevelsen.
Vi hyr ut, rekryterar och utbildar över hela Sverige, med kontor i Stockholm och Göteborg.
Övrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Extra vid behov
Lön: Timlön
Placering: Göteborg
Sök tjänsten genom att klicka på "Jag vill ansöka!". Vi tar inte emot ansökningar via mejl, men har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7877491-2043652". Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392), https://jobb.carottestaff.se
Lilla Bommen (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Carotte Staff Jobbnummer
9954992