Kurator till Akutskolan Elevator

Akutskolan Elevator tar emot elever i årskurs 6-9 som tillfälligt blivit omplacerade av sin rektor då det stört trygghet och studiero på sin ordinarie skola.
Eleverna är tillfälligt placerade under en begränsad tid, som längst 4 veckor. Akutskolan har i uppdrag att ta över undervisningen för eleven samt stödja eleven för att komma tillbaka mer rustad för fortsatt skolgång.
Det ingår regelbundna samtal med skolkurator på elevens schema. Samtalens inriktning handlar om att öka elevens förståelse för sig situation och att ge eleven egna verktyg för att i framtiden hantera sin situation på ett bättre sätt. Som skolkurator kommer du att spela en central roll i att stödja elevernas välmående och utveckling. Du kommer att samarbeta med lärare, föräldrar och externa aktörer för att säkerställa att varje elev får den hjälp de behöver.
Vi söker en person som är stabil och trygg i sin roll, med en ansvarskänsla som går hand i hand med ett empatiskt bemötande. Som skolkurator är det viktigt att du arbetar strukturerat och har en helhetssyn på elevens behov. Ditt driv för att snabbt skapa positiva relationer och samarbeta med olika aktörer kommer att vara avgörande för att nå framgång i denna roll. Genom att skapa en trygg, förutsägbar och inspirerande miljö där varje elev känner sig sedd och hörd kan du skapa skillnad. Dina arbetsuppgifter
Som skolkurator har du en nyckelroll i att stödja elevernas psykiska hälsa och välmående. Du arbetar nära eleverna, lärare och föräldrar för att skapa en trygg och stabil skolmiljö. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
- Erbjuda individuella samtal till elever på schemat.
- Samverka med skolpersonal för att utveckla strategier för elevens fortsatta skolgång.
- Bidra till att skapa en inkluderande och positiv skolmiljö där alla känner sig sedda och hörda.
- Bidra med psykosocial kompetens på arbetsplatsen, i arbetslaget och vid verksamhetsutveckling.
Du kommer att vara en stabil och trygg vuxen i elevernas liv, där ditt ansvar och bemötande blir avgörande för deras utveckling. Om du brinner för att göra skillnad och har en samarbetsinriktad inställning, då är detta jobbet för dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull och har en förmåga att bemöta både elever och personal med empati och förståelse. Här värderar vi samarbetet högt, och vi tror på vikten av att arbeta tillsammans med lärare, föräldrar och andra aktörer för att stötta våra elever på bästa sätt. Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
Dina kvalifikationer bör inkluderar:
- Erfarenhet av skol-kurativt arbete samt arbete med barn och unga
- Stabil och trygg i din roll, vilket skapar förtroende hos elever och kollegor.
- Ansvarsfull och engagerad i att hjälpa varje elev att nå sin fulla potential.
- Förmåga att bemöta elever med empati, lyhördhet och respekt.
- Samarbetsinriktad och beredd att arbeta i team för att skapa en helhetssyn kring elevhälsa.
- Strukturerad i ditt arbete för att säkerställa att du kan hantera flera ärenden samtidigt och prioritera uppgifter.
- Gärna en vidareutbildning inom samtalsterapi, steg -1, eller liknande.
Vi letar efter en person med en helhetssyn, som kan se individen i sin kontext och som är redo att arbeta med olika utmaningar som kan uppstå i skolmiljön. Om du är en engagerad och motiverad skolkurator som vill göra skillnad, ser vi fram emot din ansökan!Anställningsvillkor
Som skolkurator erbjuder vi en dynamisk och meningsfull arbetsmiljö där du har en central roll i att stödja elevernas välmående och utveckling. Vi söker dig som är stabil och trygg i ditt arbete, ansvarstagande och med en genuin förmåga att bemöta elever, föräldrar och kollegor med empati och respekt.
I din roll kommer du att:
- Arbeta nära elever för att identifiera och hantera olika utmaningar som kan påverka deras skolgång och välmående.
- Skapa förtroendefulla relationer och driva en positiv förändringsprocess både individuellt och i grupp.
- Samverka med lärare, skolledning och externa aktörer för att skapa en helhetssyn på elevens behov.
- Implementera strukturerade insatser som främjar ett tryggt och lärande klimat.
Vi värdesätter samarbetsinriktade personer som har en helhetssyn på välmående och utbildning. Om du känner att du kan bidra till vårt viktiga arbete, ser vi fram emot din ansökan!Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
