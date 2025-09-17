Kurator/socionom
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Skövde Visa alla kuratorjobb i Skövde
2025-09-17
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-17Om företaget
Mödrahälsovård mobilt team i VGR är en mobil specialistenhet för gravida med substansbruk, beroende och/eller fosterskadligt bruk av läkemedel/alkohol.
Det finns tre team i regionen vilka permanentades under våren 2024. Varje arbetsgrupp i regionen består av två barnmorskor, en kurator och mödrahälsovårdsöverläkare. Samverkan sker med flera olika samverkanspartner utifrån patientens behov till exempel med kvinnokliniken, neonatal, barnavårdscentral, psykiatrin och socialtjänsten.
Om arbetet
Till teamet kommer gravida som är oroade för sin användning av alkohol, droger eller läkemedel samt de som behöver stöd att avstå alkohol och/eller droger under graviditeten. Även gravida som behöver hjälp med att sluta med läkemedel som kan vara fosterskadande kan få hjälp hos oss. Teamet stödjer den gravida till en drogfri och nykter graviditet.
Arbetet bygger på en helhetssyn utifrån familje- och nätverksperspektiv. Uppdraget innebär omfattande intern och extern samverkan, mobilisering av insatser från myndigheter samt andra för patienten viktiga instanser för att tillförsäkra ett långsiktigt stöd. I arbetet ingår det att sprida och upprätthålla kunskap om enhetens verksamhet och målgruppens behov, upprätta ett professionellt kontaktnät för samverkan och mobilisering av samhällets insatser.
Då enheten fortfarande är under uppbyggnad innebär det att man kommer att behöva vara delaktig i att utarbeta samarbetsformer och rutiner tillsammans med övriga medarbetare, vilket innebär att du kommer att vara en del av enhetens utvecklingsarbete. Vi söker dig som vill var med och företräda det fördjupade psykosociala perspektivet i det tvärprofessionella teamet och arbeta med insatser på individ- grupp- och samhällsnivå.
Om dig
Du som söker har socionomutbildning. Det är meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Du skall vara väl insatt i gällande lagstiftning som exempelvis SOL och HSL. Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten samt har erfarenhet av barn- och familjearbete med kunskap om beroendefrågor. Vidare ser vi att du har god förmåga att arbeta i nära samverkan i team med andra professioner, kan arbeta självständigt samt har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska även ha ett intresse att arbeta på individ- grupp- och samhällsnivå samt att delta i verksamhetsutveckling.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Placeringsorten är Skövde och det kommer att ingå resor i tjänsten. Det är ett krav att du har B-Körkort.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5221". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Regionhälsan specialistmödravård i regionala teamet Skaraborg Kontakt
Elisabeth Antila, Enhetschef 0720-640088 Jobbnummer
9512573