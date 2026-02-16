Kurator/samtalsterapeut, Ungdomsmottagningen Borlänge
2026-02-16
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Ungdomsmottagningen i Borlänge är dimensionerad för ungdomar från Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner. Mottagningen tar emot ungdomar från 13 tom 24 år som på eget initiativ, eller med hjälp av någon, söker vård och stöd. Vi arbetar i team för att stärka ungdomar i deras identitets- och personlighetsutveckling med inriktning på fysisk, psykisk, sexuell och socialkulturell hälsa utifrån ett helhetsperspektiv. Teamet består av barnmorskor, undersköterska, gynekolog, allmänläkare, psykolog, samtalsterapeut, kuratorer, klinikassistent och avdelningschef. Mottagningen är HBTQ certifierad. I samma hur finns Samtalsmottagningen barn och unga som vi har ett nära samarbete med.
Tillsammans med Borlänge kommun driver vi utvecklingen vidare mot Ungdomshälsan vilket innebär ett bredare och djupare utbud av hälsofrämjande insatser. Vi har idag ett flertal insatser som vi genomför årligen bl a ute på skolor i kommunen.
Som kurator/samtalsterapeut på vår mottagning bedriver du psykologiskt -och psykosocialt behandlingsarbete med enskilda ungdomar och ibland även med deras familjer. Du samverkar med enhetens team, vårdgrannar och andra samhällsaktörer för att ge hjälp och stöd till den unge. Tillsammans med andra i teamet deltar du i vissa hälsofrämjande insatser för ungdomar. Graviditet/abortrådgivning ingår också i dina arbetsuppgifter.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, med viss kvällstjänstgöring. Ungdomsmottagningen medverkar ofta vid större publika evenemang i samhället samt vid hälsofrämjande insatser tillsammans med kommunen.
Tjänsterna avser en tillsvidareanställning och ett vikariat t o m 2027-05-31. Tillträde efter överenskommelse.
Vi söker dig som har intresse av att arbeta med ungdomar och vill ingå i vårt team.
Socionomexamen
eller ha en utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
Erfarenhet av samtalsbehandling och kurativt arbete
Goda kunskaper i svenska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete på Ungdomsmottagning eller annan verksamhet som riktar sig till ungdomar
Grundutbildning i psykoterapi - Steg 1.Dina personliga egenskaper
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Region Dalarna kommer att införa krav på legitimation som Hälso- och sjukvårdskurator från 2029-07-01 för de som ska arbeta som kuratorer inom hälso- och sjukvården. Om du erbjuds tjänst som kurator och saknar legitimation kommer du att behöva en kompletterande utbildning för att uppnå behörighet att söka legitimation. Detta planeras i samråd med din närmaste chef.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Region Dalarna
(org.nr 232100-0180)
Martina Jacobsson 076-6953513
