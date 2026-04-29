Kurator Rehabcentrum, Skellefteå
Region Västerbotten, Rehabcentrum Skellefteå / Kuratorjobb / Skellefteå Visa alla kuratorjobb i Skellefteå
2026-04-29
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Rehabcentrum Skellefteå i Skellefteå
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Centrum för opererande verksamheteter, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Rehabcentrum är en verksamhet som bedriver rehabilitering för patienter inom slutenvården, mottagningar samt hem- och dagrehabilitering vid Skellefteå lasarett.
Vi är 50 medarbetare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, rehabassistenter och sjuksköterskor, som är organiserade i fyra olika avdelningar utifrån ett processperspektiv.
Rehabcentrum är en certifierad hälsofrämjande arbetsplats och hos oss får du som medarbetare möjlighet till friskvårdstid eller friskvårdsbidrag. Utmärkande för Rehabcentrum är det starka kollegiala stödet. Vi stöttar och hjälper varandra i vardagen och i utvecklingen av din profession.
Vi söker nu en engagerad och driven Kurator med intresse av att arbeta i något av våra rehabiliteringsteam.
Arbetsuppgifter
I arbetet ingår psykosocialt utredningarbete och behandling av patienter med reumatiska -och cancerdiagnoser. Arbetet innebär självständigt behandlingsarbete på mottagning samt arbete i team med andra professioner och gruppverksamhet. Du bidrar med din specifika kompetens. Handledning i grupp erbjuds kontinuerligt.Kvalifikationer
Socionomexamen. Det är meriterande om du är legitimerad hälso-och sjukvårdskurator.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete och samtalsstöd i olika former. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga, flexibilitet, ansvarstagande samt förmåga att planera och organisera din arbetsdag på ett effektivt sätt. Övriga egenskaper som värdesätts är intresse av att utveckla verksamheten, förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift. B-körkort.
Vi ser fram emot din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322425". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
932 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Rehabcentrum Skellefteå Kontakt
Avdelningschef
Pernilla Degerfeldt pernilla.degerfeldt@regionvasterbotten.se 0919-771105 Jobbnummer
9883890