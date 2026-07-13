Kurator, Nordmalings hälsocentral
Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå / Kuratorjobb / Nordmaling Visa alla kuratorjobb i Nordmaling
2026-07-13
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå i Nordmaling
, Umeå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbottens primärvård bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i regionens primärvård. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvården område syd består av Tegs, Hörnefors och Nordmalings hälsocentraler. Denna tjänst är förlagda på Nordmalings hälsocentral.
På Nordmalings hälsocentral kommer du till en arbetsplats med stort hjärta och god sammanhållning som jobbar för en hållbar primärvård framåt. Vi jobbar för en god arbetsmiljö och söker dig som vill vara med och bidra till en öppen och inkluderade arbetsplats. Vi söker nu en kurator till vårt team.
Hör gärna av dig så berättar vi mer!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Du arbetar med psykosocial behandling både enskilt och i grupp. Du bedömer, utreder och behandlar lätt till måttlig psykisk ohälsa hos barn, unga och vuxna. Du arbetar individuellt med bedömningar och behandlingsinsatser men du arbetar också i team runt patienten tillsammans med andra professioner på hälsocentralen och inom basenheten, samt samverkar med andra verksamheter. Med hjälp av kliniska bedömningar och skattningsinstrument föreslår du lämpliga åtgärder. Utifrån bedömning planerar och utför du psykologisk behandling, både individuellt och i grupp, med evidensbaserade psykologiska och psykoterapeutiska behandlingsmetoder.
Dina arbetsuppgifter innefattar även att vara en länk mellan individen, vården och olika myndigheter. Du har kunskap om socialjuridiska frågeställningar samt om samhällets resurser och bistår patienter med att förstå lagar och regler samt hjälper till med t e x överklagan av beslut. Du håller dig uppdaterad om det socialjuridiska området och ger information samt handledning till dina kollegor inom kompetensområdet.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning och är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Du har även vidareutbildning inom psykoterapi, motsvarande steg 1.
Erfarenhet av kliniskt behandlingsarbete inom psykologisk och psykosocial problematik är meriterande.
Vi söker dig som är flexibel och självständigt kan organisera samt planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för ditt arbete och har förmåga att driva processer framåt. För att lyckas i rollen ser vi att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar väl med andra.
Vi söker nu en medarbetare som är engagerad och nyfiken som vill vara med och bidra och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss.
Intervjuer kan komma att ske löpande. Låter arbetet intressant och du känner igen dig i beskrivningen ovan är du välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Syd Umeå Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Santa Antane santa.antane@regionvasterbotten.se Jobbnummer
10000637