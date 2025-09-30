Kurator, Kirurgcentrum, Umeå
Region Västerbotten, Kirurgcentrum / Kuratorjobb / Umeå Visa alla kuratorjobb i Umeå
2025-09-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Kirurgcentrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum NUS bedriver man både akut och elektiv kirurgi med stor betoning på cancerkirurgi. Våra främsta mål och uppgift är därför att bedriva högkvalitativ vård för regionens patienter, såväl som högspecialiserad vård och forskning inom kirurgi i norra sjukvårdsregionen.
Kirurgkliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst- och endokrin kirurgi, kärl-, kolorektal, samt övre gastroenterologisk kirurgi. Inom Kirurgcentrum i Umeå finns i dagsläget två slutenvårdsavdelningar, samt tre öppenvårdsmottagningar: kirurgmottagningen, urologmottagningen och endoskopienheten. Vården hos oss präglas av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat. Vi är en del av ett universitetssjukhus och delaktiga vid forskning och handledning av studenter.
Nu söker vi en kurator. Du kommer att ha ett självständigt ansvar som kurator på Kirurgcentrum. Tjänsten är placerad inom vår paramedicinska enhet, under samma avdelningschef som Urologmottagningen, men arbetet är både gentemot öppenvård och slutenvård.
För att växa i rollen och ge den bästa vården vet vi att det är viktigt med trivsel på arbetet och att ha möjlighet till karriär. Därför arbetar vi målmedvetet med att främja våra medarbetares personliga- och yrkesmässiga utveckling. Framförallt genom vårt kultur- och värdegrundsarbete där är ett närvarande ledarskap en självklarhet.
Vi som arbetar på Kirurgcentrum anser att vi har ett spännande och stimulerande arbete där man får lära sig nya saker varje dag. Teamarbete ingår i det dagliga arbetet samt nära samarbete med olika yrkeskategorier. Att delge sin kunskap och ta emot andras gör att vi i det dagliga arbetet blir starkare tillsammans. Hos får du jobba med engagerade kollegor och en stark gemenskap. Vi välkomnar nya idéer, har en positiv inställning och ställer upp för varandra.
Anställningen är en visstidsanställning med eventuellt möjlighet till tillsvidareanställning. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du träffar patienter och deras anhöriga för kris och stödsamtal, inom öppen- och slutenvård. Du har även externa kontakter med t ex Försäkringskassan och kommunen. Arbetsuppgifterna består av utredning, bedömning och samtalsbehandling av patienter och närstående, samt samhällsinformation och rådgivning. Allt vårt arbete kännetecknas av personcentrerad vård där fokus ligger i det personliga mötet med patienten och dennes specifika behov av stöd. Utifrån din roll som kurator är du en självklar del i teamarbetet tillsammans med dina kollegor i olika yrkesroller. Du deltar i utvecklingsarbeten som ska bidra till framtidens vård då Kirurgcentrum i Umeå har en unik kompetens inom högspecialiserad vård.
Handledning av studenter ingår i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Meriterande är även legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Vi söker dig som kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och är flexibel.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280418". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Kontakt
Avdelningschef mottagning
Anna Hedman anna.hedman@regionvasterbotten.se 090-785 39 00 Jobbnummer
9533472