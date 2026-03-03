Kurator JeWe BUP Borlänge
2026-03-03
Vår verksamhet
JeWe Barn- och ungdomspsykiatri är en del av Indomi som driver flera verksamheter inom vårdsektorn. Vi drivs av ett stort engagemang med hjärta i verksamheten och ambitionen att bedriva god vård där alla som kommer tills oss ska känna sig sedda och betydelsefulla. Koncernen har många års erfarenhet inom psykiatri- och hälsovård, familjehemsvård, HVB-hem och boendestöd.
JeWe Barn- och Ungdomspsykiatri placerar sig i Borlänge med filial i Orsa och drivs på uppdrag av Region Dalarna. Vi tar emot barn och ungdomar för bedömning, behandling och utredning i specialistpsykiatrisk öppenvård, med ledord "Med hjärta för barnen - med fokus på kvalitét och bemötande med individen i centrum"
Vi söker nu ytterligare en kurator till vårt team mot Borlänge som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla och forma mottagningens arbete framåt.
Om rollen - Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Psykosociala bedömningar: Genomföra nybedömningar och fördjupande bedömningar med inledande kartläggning med fokus på psykosocial problematik.
Samtalsstöd: Hålla individuella samtal med barn/ungdomar och familjesamtal. Ibland även i gruppform.
Gruppbehandling: Hålla i gruppinsatser för barn, ungdomar och föräldrar.
Samordning: Delta i SIP-möten (Samordnad individuell plan), samt samverka med skola, socialtjänst, vårdcentral och andra externa aktörer.
Nätverksarbete: Koordinera insatser kring barnet i nära kontakt med vårdnadshavare och nätverk. Bidra med kännedom om övriga samhällets stödinsatser.
Dokumentation: Ansvara för korrekt journalföring enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Utvecklingsarbete: Bidra med hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån ett psykosocialt perspektiv. Bidra till verksamhetsutveckling och implementering av nya behandlingsmetoder.
Om dig
Vi söker dig som är hälso- och sjukvårdskurator eller har socionomexamen. Meriterande är erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt innehar grundutbildning i psykoterapi - steg 1.
Du är en person som värdesätter det viktiga arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa och vill bidra till en framstående och tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri. Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete.
Som person har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och värdesätter det tvärprofessionella samarbetet. För att trivas hos oss är det viktigt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss får du en meningsfull och utvecklande arbetsvardag där ditt engagemang för barns och ungas psykiska hälsa verkligen gör skillnad. Vi värdesätter både din kompetens och ditt välmående, och erbjuder goda förutsättningar för att du ska kunna växa i din roll.
Du får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom fortbildning och interna utbildningar, samt regelbunden handledning och kollegialt stöd.
Arbetet sker med förtroendearbetstid, vilket ger flexibilitet och bättre förutsättningar att planera din arbetsdag.
Som anställd omfattas du av kollektivavtal, tjänstepension och goda försäkringsvillkor. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och arbetar aktivt för att främja en hållbar arbetsmiljö med balans mellan arbete och privatliv.
Du blir en del av ett tvärprofessionellt team där samarbete, utveckling och delaktighet står i centrum - hos oss bidrar du både med din egen kompetens och till att vi hela tiden blir bättre tillsammans.
Rekryteringsprocess
Urval kommer att ske löpande.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873.
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: Jobbansokan@jewebup.se
Detta är ett heltidsjobb.
Indomi psykiatri AB (org.nr 559368-9077)
Nygårdsvägen 1 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE
JeWe Barn- och Ungdomspsykiatri
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Frida Lindholm frida.lindholm@regiondalarna.se 076-5137120
9774340