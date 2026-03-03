Kurator/Behandlare till Råd och Stöd
2026-03-03
Vill du vara med och utveckla en mer tillgänglig och öppen socialtjänst? Då finns en möjlighet just nu som kurator genom den nya verksamheten Råd och Stöd.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Råd och Stöd är ny enhet i Socialtjänstens sedan 2024. Uppdraget är att arbeta för att göra socialtjänstens stöttande och rådgivande insatser mer lättillgängliga för medborgarna i Örebro kommun. Målgruppen är personer i åldern 0-100 år men vi fokuserar främst på att möta familjer med barn/unga som bor i våra mest utsatta områden. Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas där vi tillsammans håller på att skapa vårt arbetssätt och metoder. Fokus är att på olika sätt möta individer/familjer som önskar stöd och hjälp för att få sin vardag att fungera lite bättre. Det kan handla om allt från hjälp att förstå sin post till att ge stöd till föräldrar som fått sina barn placerade. Arbetet kan ske i samverkan med andra aktörer som t.ex. skola, förskola, föreningar, andra myndigheter osv. Vi arbetar för att hitta ingångar till våra stora bostadsområden för att kunna vara lätt tillgängliga för de människor som bor där.
Då enheten är relativt ny och i ett utvecklingsskede så behöver vi ha en nyfikenhet och en flexibilitet på arbetets innehåll. Vi kommer tillsammans skapa vårt arbetssätt och rutiner för detta.
Exempel på arbetsuppgifter:
Enheten Råd och stöds uppdrag är att möta människor i olika typer av samtal för att vara ett stöd i den förändring som de önskar. Det kan även handla om att t ex följa med personer till olika träffar/möten, att ingå som representant för socialtjänsten i olika samverkansformer. Vi har även ett riktat uppdrag att erbjuda stöd till föräldrar som av olika skäl inte lever med sina barn. Vårt arbete bedrivs i olika miljöer utifrån individens behov, t.ex. i Råd och Stöds lokaler, i skolan eller i hemmet.
• möta människor i olika typer av samtal för att vara ett stöd i den förändring som de önskar
• följa med personer till olika träffar/möten
• representera socialtjänsten i olika samverkansformer
Om arbetsplatsen
Råd och Stöd består av en arbetsgrupp på 12 personer inkl. en gruppledare. Verksamhetens har två administrativa kontor, ett i Vivalla och ett centralt i Örebro men arbetet kan även ske på platser i hela Örebro kommun. Till enheten är också kommunens sju Familjecentraler knutna.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I rollen som kurator/behandlare behöver du vara en trygg och stabil person som möter människor i utsatta situationer med respekt, lyhördhet och ett professionellt förhållningssätt. Du tar ansvar för ditt arbete, strukturerar och driver processer framåt samtidigt som du bidrar aktivt i utvecklingen av en verksamhet i förändring. Du har lätt för att anpassa dig efter nya förutsättningar och individers behov, behåller lugnet även i pressade situationer och gör välgrundade prioriteringar. Genom tydlig och förtroendeskapande kommunikation, både muntligt och skriftligt, samverkar du konstruktivt med kollegor och andra aktörer och säkerställer att budskap och dokumentation håller god kvalitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• socionom eller annan utbildning motsvarande 210 hp som arbetsgivaren anser vara likvärdig
• B-körkort för manuell växel
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta med uppsökande socialt arbete
• erfarenhet av arbete med familjehemsvård
• erfarenhet av samverkan med andra myndigheter/organisationer
• erfarenhet av föräldrastödsprogrammen ABC och/eller ConnectTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse tom 2 juni
Antal tjänster: 1
Övrig information
Vi kommer begära in utdrag från belastningsregistret för de personer vi tar vidare i ett anställningsförfarande.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 16 mars. Urval och intervjuer sker efter annonsering.
Varmt välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9772945