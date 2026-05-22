Kurator
2026-05-22
ProCivitas har som ambition att vara Sveriges Bästa Gymnasieskola. Vi är en skola med ca 500 elever och vi erbjuder programmen samhällsvetenskap, naturvetenskap och ekonomi samt nationell idrottsutbildning (NIU). Vi jobbar i en kreativ miljö och attraherar personal med driv och engagemang. Alla elever som börjar hos oss får en symbolisk guldbiljett till framtiden, en guldbiljett som vi tillsammans fyller med kunskaper, färdigheter och drivkrafter för att de ska kunna nå sina mål. En av våra styrkor är vårt stora engagemang för våra elever. Våra studiemotiverade elever väljer oss för att de vill bli sedda. Idag är vi 45 medarbetare på skolan. Det är viktigt för oss att ha medarbetare som trivs och som ständigt vill utveckla sig själva såväl som organisationen. Skolan har en stark koppling till näringsliv, samhälle, universitet och idrottsliv.
Läs mer på:www.procivitas.se
Din utmaning
Arbetet ställer krav på att du har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som att samarbeta med andra. Som person är du ansvarstagande, förtroendeingivande och flexibel. Vi arbetar med kollegialt lärande för att utveckla verksamheten.
Vi erbjuder dig
ProCivitas erbjuder dig en stimulerande arbetsplats där du blir en del av vår personalgrupp där kunskap och drivkraft står i fokus tillsammans med våra värdeord - professionalitet, engagemang och respekt.Publiceringsdatum2026-05-22Profil
Du är utbildad kurator och gärna med erfarenhet av arbete på gymnasiet.
Din utmaning
Du arbetar tillsammans med elevhälsoteamet i syfte att ge psykosocialt stöd till elever genom enskilda samtal och gruppaktiviteter, arbeta förebyggande (t.ex. mot mobbning, droger) och hälsofrämjande, samt samarbeta med lärare, rektor, föräldrar och andra instanser för att undanröja hinder för lärande och främja elevers välmående och utveckling.
Du ingår i vårt Elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare och specialpedagog. Som person är du ansvarstagande, förtroendeingivande och flexibel.Profil
Du är utbildad kurator/socionom och gärna med erfarenhet av arbete med tonåringar på gymnasiet.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Omfattningen av tjänsten är 40 procent Så ansöker du Jobbnummer
9922406