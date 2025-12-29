Kurator
Västra Götalandsregionen / Kuratorjobb / Kungälv Visa alla kuratorjobb i Kungälv
2025-12-29
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Kungälv
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-12-29Beskrivning
BUP Affektiv mottagning Kungälv tillhör Verksamhet Psykiatri, Kungälvs sjukhus, och är placerad på Rollsbovägen 58 i Kungälv.
Det finns goda förbindelser till Göteborg. Barnpsykiatrin i Kungälv och Ale delades år 2020 in i en enhet som är inriktad mot patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och en enhet som är inriktad mot patienter med en affektiv problematik och det är till den affektiva mottagningen som vi nu söker en ny medarbetare.
Teamet består av överläkare, sjuksköterskor, psykologer, kurator, sekreterare och enhetschef. Tillgång finns även till logoped och arbetsterapeut, som är anställda på den neuropsykiatriska enheten. Verksamheten kännetecknas av hög kompetens och hög grad av samverkan, samt bedrivs utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv.
Förutom olika typer av samtal bedriver vi också gruppverksamhet. Alla yrkesgrupper får kontinuerlig handledning utifrån profession.Dina arbetsuppgifter
Kvalificerat utrednings-, bedömnings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet sker i team men också självständigt. Vi har ofta kontakt med vårdgrannar, skola och socialtjänst.
Mottagningen har akutberedskap på dagtid. Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som är legitimerad sjukvårdskurator och som vill vara med och fortsätta utveckla vår mottagning med ett gemensamt engagemang och nytänkande. Du har ett öppet sinne och god förmåga att kritiskt granska ditt arbete samt ett uttalat patientfokus som gestaltas i samarbete med patienten runt diagnostik och behandlingsmetoder. Framförallt är du en person som värdesätter det viktiga arbetet med barn och ungas psykiska ohälsa och vill arbeta för en framstående och tillgänglig barn- och ungdomspsykiatri.
Krav är socionomexamen.
Förutom erfarenhet av arbete inom det barnpsykiatriska fältet ser vi också grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) som meriterande. Meriterande är också om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och om du har erfarenhet av arbete inom barnpsykiatrisk akutfunktion. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.Övrig information
Vi begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som vi erbjuder anställning inom Verksamhet Psykiatri.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7544". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sjukhusen i väster, BUP Affektiv mottagning, Kungälv Kontakt
Johanna Forsell Ray, enhetschef 0700-824936 Jobbnummer
9665489