Kurator
Ungdomsmottagningar är till för alla ungdomar till och med 24 år.
Alla våra mottagningar är HBTQ diplomerade och vi arbetar utifrån det inriktningsdokument som är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Vi arbetar även med kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 Hälso- och sjukvård. Hos oss eftersträvar vi mångfald och välkomnar alla sökande.
Östra Skaraborg innefattar sex mottagningar; Skövde, Tibro, Karlsborg, Hjo, Tidaholm och Falköping. Detta betyder att det ingår resor i tjänsten. Mottagningarna samverkar med varandra och har en gemensam enhetschef, gemensamt APT, handledning och fortbildning. Tillsammans utgör vi ett tvärprofessionellt team som utgår från ett personcentrerat arbetssätt i arbetet med ungdomars psykiska, sexuella och sociala hälsa. Inom uppdraget att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa finns det goda möjligheter att testa nya arbetssätt för att öka tillgängligheten och nå ut till vår målgrupp.
Om arbetet
I arbetet som kurator på ungdomsmottagningen arbetar du självständigt med ungdomen i fokus och på ungdomens uppdrag. Du har ett brett uppdrag där du möter ungdomen i samtal om relationer, sexualitet, självkänsla, med mera. Men också lindriga former av psykisk ohälsa som vid exempelvis ångest, sömnproblem, lättare ätstörningar och depression. Du kommer också möta grupper av ungdomar på olika arenor i det utåtriktade arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är socionom och ser det som meriterande om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator samt har en grundläggande utbildning i psykoterapi. Du har även erfarenhet av arbete med ungdomar och unga vuxna. Vidare är det önskvärt med körkort, du är flexibel samt har förmåga att reflektera, prioritera och organisera ditt arbete på ett sätt som är gynnsamt för uppdraget.
Som person är du ansvarstagande, positiv, flexibel och har ett professionellt förhållningssätt. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du har även ett genuint intresse och tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Placeringen av tjänsten är på Skövde ungdomsmottagning, men det förekommer även tjänstgöring på andra mottagningar i området.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
