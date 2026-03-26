Kurator - Uppsala Ungdomsjour
2026-03-26
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Har du gedigen erfarenhet av socialt arbete med ungdomar? Vill du arbeta med stöd till unga individer och på ett effektivt sätt bidra till att både misstänkta gärningspersoner och brottsutsatta unga kan få möjlighet att må bättre? Då kan du vara den vi söker!
Stödcentrum söker nu en erfaren och engagerad person som brinner för mötet med ungdomar!
Stödcentrums målgrupp är unga 10-21 år som blivit utsatta för, bevittnat eller själva begått brott samt deras närstående. Stödcentrum är en del av Uppsala ungdomsjour som arbetar med unga som befinner sig i, eller i riskzonen för missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende. Uppsala Ungdomsjours uppdrag är att arbeta med förebyggande och uppsökande insatser för ungdomar i riskmiljöer. Uppsala Ungdomsjour är en del av socialtjänstens insatser för barn och unga.
Här kan du läsa mer om Stödcentrum (http://www.uppsala.se/stodcentrum)
Här kan du läsa mer om Uppsala ungdomsjour (http://www.uppsala.se/ungdomsjour)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som kurator på Stödcentrum kommer du att vara en del av ett team på fyra personer och kommer ha stödsamtal och medlingar med unga mellan 10-21 år som blivit utsatt för brott, bevittnat eller själv begått brott. Stödsamtal erbjuds även till närstående till målgruppen. Arbetet innebär även att vara spindeln i nätet kring den ungdom du möter vilket kan innebära att vara stöd i polis- och rättsprocess, delta i möten på socialtjänsten, skolmöten m.m. Vårt stöd innefattar även hjälp med ansökan om ekonomisk ersättning, ge information om rättigheter och skyldigheter samt information om andra stödinsatser. I stödsamtalen ligger mycket fokus på psykoedukation och att ihop med ungdomen hitta strategier för att må så bra som möjligt efter brottslig händelse.
Stödcentrum arbetar med brottsmedling och konflikthantering och i den rollen håller du i förmöten samt genomför medlingar. Konflikthantering sker främst på Uppsalas skolor. Som medlare är du opartisk och ett stöd för de inblandade parterna. I förmöten utforskar du parternas upplevelser, känslor, konsekvenser och framtida behov. Medlingsmötet är parternas reparativa process, du som medlare leder samtalet framåt och ser till att skapa ett tryggt samtalsklimat.
På Stödcentrum arbetar vi med att sprida kunskap om målgruppen genom utåtriktat arbete i form av presentationer, föreläsningar och projekt både lokalt och nationellt. Du har stora möjligheter att komma med egna initiativ till utveckling av verksamheten. Tjänsten kan komma att innebära medial kontakt.
En viktig del av Stödcentrums uppdrag är samverkan med andra aktörer så som polis, socialtjänst, skolor, rättsväsende, SSPF-samverkan med flera.
I rollen som kurator på Stödcentrum behöver du vara social, kommunikativ, utåtriktad, flexibel och lyhörd. Du behöver ha en stor empatiska förmåga och ett icke dömande förhållningssätt. För oss är det viktigt med ett professionellt bemötande till både de unga och vuxna vi möter.
Ditt arbete bidrar till att minska negativa konsekvenser efter brottslig händelse och förebygger återfall i brott. Arbetet innebär även utåtriktat arbete där du jobbar vid riskhelger så som till exempel Valborg, skolavslutning och Kulturnatten samt andra större ungdomsevenemang.
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har minst 5 års arbetslivserfarenhet efter avslutad universitetsutbildning, varav 2 år inom socialt arbete med ungdomar. Det ses som meriterande om du har utbildning inom Signs of Safety, systemteori, barn och trauma, MI eller medling. Det är en fördel om du har erfarenhet av medling och stödsamtal med unga. Det är även meriterande om du har språkkunskaper utöver svenska och engelska och/eller innehar B-körkort.
Du bygger trygga och förtroendefulla relationer med unga genom att vara lyhörd, närvarande och socialt aktiv i mötet. Du tar initiativ och driver samtalsprocesser och insatser framåt utifrån ungdomens behov och situation. Vidare arbetar du strukturerat genom att planera, organisisera och prioritera ditt arbete, samtidigt som du behåller flexibilitet i en ofta händelsestyrd vardag. Jobbet passar dig som kommunicerar tydligt, engagerat och anpassar ditt sätt att tala efter unga i olika livssituationer. Sist men inte minst samarbetar du väl med andra, lyssnar in olika perspektiv och bidrar till att skapa lösningar och hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Hilde Wiberg, enhetschef, 018-727 59 09.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
