Kundundersökare

Vi söker nu tre nya medarbetare kring vår avdelning för kundundersökning.Publiceringsdatum2026-02-08Om företaget
Klimathjälpen arbetar med att öka medvetenheten kring miljön, och för att minska de årliga utsläppen av koldioxid. Vårt mål är att få så många människor som möjligt att bli mer medvetna om miljön samt minska sina utsläpp av koldioxid.
Vi söker nu tre nya medarbetare som vill arbeta med en spännande fråga som berör oss alla och där vårt arbete gör skillnad.Om tjänsten
Tjänsten går ut på att ta kontakt med människor på olika event och torg för att utföra en enklare undersökning. Undersökningen rör enkla miljöfrågor där du följer ett utstakat manus.
Arbetet sker heltid måndag till fredag med möjlighet till helgarbete om så önskas.
Du kommer att arbeta i ett nytänkande bolag, högt i tak och med goda möjligheter att utvecklas inom företaget.
För den som vill finns goda möjligheter att vidareutvecklas inom bolagets interna utbildningsprogram med möjlighet till andra tjänster inom bolaget så som tex försäljning eller ledarskap.
Tillsvidareanställning
Tillträde snarast
Mållön 35 000.Erfarenheter
Ingen tidigare erfarenhet krävs då vi utbildar dig i allt du behöver kunna på plats.
Vi ser gärna att du gillar att ta kontakt med nya människor och inte är rädd för att inleda en konversation.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Rekryteringen sker löpande så vänta inte med din ansökan. Ersättning
