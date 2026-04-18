Kundtjänstmedarbetare
2026-04-18
Är du serviceinriktad, kommunikativ och trivs i en roll med mycket kundkontakt? Vi söker nu en kundtjänstmedarbetare till ett konsultuppdrag hos vår kund. Uppdraget passar dig som har erfarenhet av kundservice och vill arbeta i en professionell, strukturerad och samhällsnära verksamhet.Din nya roll
Som konsult kommer du att arbeta ute hos kund i en etablerad kundtjänstorganisation där hög servicegrad, kvalitet och tydlig kommunikation är centrala delar av uppdraget. Kundtjänsten fungerar som en viktig kontaktpunkt mellan organisationen och dess kunder, och spelar en avgörande roll för kundupplevelsen.
Uppdraget innebär daglig kontakt med kunder framför allt via telefon, men även via andra kanaler såsom e-post eller ärendehanteringssystem. Rollen kräver att du är lyhörd, pedagogisk och lösningsorienterad, samtidigt som du kan arbeta strukturerat och följa givna rutiner och regelverk.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och hantera inkommande ärenden via telefon och digitala kanaler
Besvara frågor, ge vägledning och lösa ärenden på ett serviceinriktat sätt
Registrera, dokumentera och följa upp ärenden i ärendehanteringssystem
Säkerställa att kunden får tydlig och korrekt information
Vid behov eskalera ärenden vidare till andra funktioner
Arbeta enligt fastställda rutiner, riktlinjer och kvalitetskrav
För att lyckas i uppdraget behöver du ha tidigare erfarenhet av kundservice och vara bekväm i en roll med mycket kundkontakt, särskilt via telefon. Du är lugn, strukturerad och professionell i ditt bemötande, även i situationer med hög belastning.
Erfarenhet av arbete inom kundtjänst eller kundservice genom support, reception eller liknande roller
God telefonvana och trygghet i att ha många kundkontakter dagligen
Förmåga att kommunicera tydligt och pedagogiskt
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Grundläggande datorvana och administrativ förmåga
Du som person
Som person brinner för service och att hjälpa människor. Du har inga problem att prata i telefon. Du ska gilla problemlösning och är en teamplayer samtidigt som du kan jobba självständigt. Att vilja lära sig mer om IT och att gilla felsökning är också en viktig del när man jobbar som supporttekniker.
Din ansökan
Alla våra ansökningar sker via vår hemsida och intervjuer sköts löpande.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en arbetsgivare som ständigt utvecklar sig för att vara en attraktiv arbetsgivare för dig. Där vi sätter den anställda i fokus och skapar utvecklingsmöjligheter.
För oss betyder detta bland annat trygg anställning, kollektivavtal (TechSverige), fast månadslön, utvecklingsmöjligheter, certifierings möjligheter, friskvårds bidrag, pension, försäkringar etc.
Där gemenskap är en viktig del, vilket gör att vi ordnar AW:s, sommar- och julfester.
En arbetsplats där dina åsikter spelar roll och där vi ser framemot att höra hur vi kan vara en bra arbetsgivare framöver.
Din nya arbetsgivare
Thalamus har funnits i 20 år och är ett konsult- och rekryteringsföretag inom IT & Teknik. Inom IT-infrastruktur har vi konsultverksamhet, samt intern service desk och IT-innovationsteam.
Vi är ett familjärt bolag som i Alvik strand och vår huvudsakliga fokus ligger på konsultverksamhet i Stockholms län.
Våra kärnvärden är snabba och trevliga och att det kommer du att märka i rekryteringsprocessen och om du börjar arbeta hos oss. Om vi skulle beskriva oss själva skulle det vara att vi är ett glatt, kunskapsdrivet gäng vars arbete kännetecknas av kvalitet, nytänkande och personligt engagemang. Hoppas du vill bli en av oss! Så ansöker du
