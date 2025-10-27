Kundtjänstarbetare
Vi söker nu kundtjänst medarbetare till vår kund i Helsingborg med start under hösten. I ditt dagliga arbete kommer du att arbeta mot gruppens uppsatta mål för service och kundnöjdhet. Ditt främsta arbetsredskap är telefon och dator där du svarar på inkommande samtal, hanterar ärenden via mejl och chatt.
Du kommer att ingå i ett glatt gäng som har ett genuint intresse för service, samtidigt som du befinner dig i en utvecklande och lärande miljö. Kundtjänsten arbetar aktivt för att ge varje kund en positiv upplevelse.
Vi erbjuder regelbunden utbildning och coaching!

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet inom service, kanske från en annan bransch, men som nu är redo att ta nästa steg och testa något nytt. För att lyckas i rollen drivs du av att bemöta och hjälpa kunder på ett professionellt sätt samt motiveras av att arbeta mot uppsatta mål. Du är kommunikativ och har lätt för att förstå kundens behov samt är lyhörd inför kunder såväl som dina kollegor.
OBS! Skriv ansökningskoden SHKT027 i övrig information.
