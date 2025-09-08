Kundtjänst i Borås
Uniflex AB / Kundservicejobb / Borås Visa alla kundservicejobb i Borås
2025-09-08
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Nu har du chansen att kliva in i en spännande roll hos Releasy där du kommer att arbeta med kundtjänst för Telia!Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
I rollen som kundtjänstmedarbetare blir du förstahandskontakten för Telias privatkunder. Du svarar på inkommande samtal, mejl och chattar - och hjälper kunderna med allt från abonnemang och fakturafrågor till teknisk support och smarta tjänster.
Men det handlar inte bara om att ge svar - det handlar om att skapa förtroende, hitta lösningar och ge kunderna en riktigt bra upplevelse.
Tjänsten är en långsiktig anställning hos Releasy med start i oktober. Du börjar med en betald och grundlig introduktionsutbildning så att du känner dig trygg i din roll från dag ett. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg - perfekt för dig som vill ha flexibilitet i vardagen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Besvara kunders frågor via telefon, mejl och chatt
• Hjälpa till med ärenden som rör beställningar, leveranser, fakturor och teknisk support
• Föreslå kundanpassade lösningar och arbeta med merförsäljning när det är relevant
• Bidra till en positiv och professionell kundupplevelse
Vem är du?
Vi tror att du:
• Har ett genuint intresse för människor och att ge bra service
• Trivs i en roll där du får samarbeta med andra och ta ansvar
• Har god datorvana och känner dig bekväm med olika system
• Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
Tidigare erfarenhet av service- eller kundtjänstarbete är meriterande, men inget krav - det viktigaste är din inställning!
Om verksamheten
Releasy är en av de ledande aktörerna inom kundservice i Norden. Här får du inte bara ett jobb - du blir del av en trygg, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö där medarbetare uppmuntras att växa.
Vi samarbetar med Uniflex som är ett auktoriserat rekryteringsföretag. Det betyder att du som söker kan känna dig trygg i att processen är professionell, transparent och kvalitetssäkrad.
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Jobbnummer
9496382