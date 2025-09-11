Kundsupport - Stockholm
2025-09-11
Kortare uppdrag i kundsupport - där du gör skillnad varje dag!
Vill du vara med och göra skillnad för deras kunder varje dag? På Hissmekano arbetar de med hisskomponenter och är en ledande e-handelsaktör i branschen i Norden. De är ett engagerat team med över 20 medarbetare, fördelade på deras kontor och lager i Täby och Tyskland - alla med samma mål: att leverera kvalitet, service och bygga långsiktiga relationer med aktörer på hissmarknaden i hela Europa.
Hos de möter du stor branschkunskap, starkt kundfokus och ett tydligt miljötänk. De är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 och stödjer regelbundet olika välgörande ändamål. Deras målsättning är enkel men ambitiös: att vara bäst i branschen på det de gör.
Om rollen
Som en del av deras kundsupport blir du ofta kundens första kontakt - och därmed en nyckelperson i deras verksamhet. Här får du en varierad vardag med mycket kontakt både internt och externt.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
Hantera kundärenden och beställningar i vårt ärendehanteringssystem
Svara på frågor via telefon och mejl
Ta emot och hjälpa kunder på plats
Samarbeta nära med kollegor inom lager, sälj och teknik
Vem vi söker
Vi letar efter dig som är serviceinriktad, lösningsfokuserad och trivs i mötet med människor. Du har lätt för att samarbeta, men är också självgående och initiativtagande.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är strukturerad, ordningsam och noggrann
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Har god datorvana och lätt att sätta dig in i nya system
Har minst gymnasieutbildning och gärna tidigare erfarenhet av kundservice
Trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt
Meriterande:
Erfarenhet från hissbranschen
Erfarenhet från hissbranschen

Tidigare arbete i affärssystemet Pyramid
I denna rekrytering samarbetar Hiss-Mekano i Täby AB med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
