Kundservicemedarbetare Till Kone
2025-08-25
Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
KONEs svenska historia går tillbaka ända till 1887 då den första hydrauliska personhissen installerades i Stockholm av Graham Brothers som senare kom att införlivas i KONE. I Sverige har KONE ca 1 000 medarbetare fördelade på 28 kontor över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Huvudkontoret är beläget i Kista. Där sitter även vårt kundcenter som är bemannat dygnet runt, årets alla dagar - alltid tillgängligt med snabb hjälp och service.
Tillsammans med våra partners och kunder hjälper vi till att göra Sverige mer tillgängligt! Vi är stolt partner till projekt såsom Mall of Scandinavia, Gothia Tower och Turning Torso. Lika stolta är vi också över att få hjälpa tusentals bostadsrättsföreningar och fastighetsägare runt om i Sverige med planering, service, förebyggande underhåll och modernisering av deras utrustningar.
Din roll
Vi har nu en spännande möjlighet för dig att bli en viktig del av KONE-teamet i Kista! Just nu söker vi en engagerad och självsäker kundtjänst-/larmcentralsmedarbetare som kommer att spela en avgörande roll i att säkerställa smidig och trygg kommunikation med deras kunder. Denna spännande roll erbjuder ett långsiktigt konsultuppdrag via Clevry och du kommer att vara en nyckelperson i att hantera viktiga samtal och situationer.
Ditt arbete kommer att vara varierat och dynamiskt. Du kommer vara den första linjen av kontakt för KONEs företagskunder och bostadsrättsföreningar när det gäller felanmälningar och andra ärenden. Dessutom kommer du att spela en avgörande roll i att hantera larmsamtal från personer som befinner sig i krissituationer, som att vara fast i hissar eller liknande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Identifiera och bedöma säkerhetssituationer samt ge tydliga och relevanta anvisningar för att hantera dessa.
Följa och driva ärenden hela vägen tills de har överlämnats och accepterats av tekniker.
Dina arbetsuppgifter kan komma att utvecklas såsom att du även får ansvara för tillhörande administrativa uppgifter, exempelvis hantering av avtal och fakturafrågor.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, 100%
Arbetstider: Måndag - fredag kl. 08.00-17.00
Kontor: Kista
Detta är ett konsultuppdrag via Clevry på 12 månader inledningsvis med mycket goda chanser till förlängning.Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för kundservice och vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Vi tror att du som söker är noggrann och självständig i ditt arbete samtidigt som du är en team-player med positiv attityd. Utöver detta är du också en naturlig problemlösare och har förmågan att hålla dig lugn i stressiga situationer.
Om du trivs i en dynamisk miljö där du kan vara hjälten bakom varje samtal, där din empati och beslutsförmåga gör en verklig skillnad, då är detta den perfekta rollen för dig!
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar KONE med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. När du har ansökt kommer du att få tillgång till ett självskattningstest. Vi rekommenderar att du genomför testet i samband med din ansökan. Vid intervju med Clevry kommer testresultaten att gås igenom mer ingående.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi tar endast emot ansökningar via vår plattform och besvarar inte ansökningar som skickas via e-post.
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
