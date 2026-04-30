Kundservicemedarbetare
Onepartnergroup Väst AB / Kundservicejobb / Göteborg
2026-04-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du i början av din karriär och vill få in en fot på en välkänd myndighet? Har du runt 1-2 års erfarenhet av kundservice, är van vid telefonkontakt och enklare administration, och vill ta nästa steg? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om uppdraget
Du kommer att arbeta som konsult via OnePartnerGroup hos vår kund i en roll inom handläggning och kundservice. Du blir en del av ett team som arbetar med att hantera och följa upp ärenden inom en myndighet.
Här kombinerar du kundkontakt över telefon och mail med administrativa uppgifter, vilket passar dig som gillar variation och att ha koll på detaljer. Du får en introduktion när du börjar, så du snabbt kommer in i rollen.
Arbetet innebär blandannat:
Hantera ett stort inflöde av ärenden
Arbeta självständigt utifrån tydliga riktlinjer
Planera och följa upp dina ärenden
Ha kontakt med kunder via telefon, mejl och brev
Granska och handlägga olika typer av ärenden
Vem vi söker
För att trivas i rollen tror vi att du som söker är i början av din karriär, med något års arbetslivserfarenhet av en kundserviceroll med telefonen som främsta arbetsredskap. Du kommer att arbeta i en händelserik miljö som ställer krav på en god organisationsförmåga, flexibilitet och förmåga att kunna fatta egna beslut.
Vi söker dig som är en lagspelare där det faller sig naturligt för dig att vara social, ha en god känsla för service och kommunicera både internt och externt. Vidare ser vi att du tar ansvar och är noggrann i ditt arbete, samt att du kan hantera en ojämn och tidvis hög arbetsbelastning. Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av kundservice, administration eller liknande
Gymnasieexamen eller motsvarande
God datorvana (t.ex. MS Office)
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Serviceinriktad med god kommunikativ förmåga
Observera
Tjänsten kräver utdrag ur Polisens belastningsregister samt godkänd UC-kontroll. Övrig information
Omfattning: Heltid (40 h/vecka)
Start: Juni
Uppdrag: 6 månader med möjlighet till förlängning
Arbetstid: mån-fre 08:00-16:30 (inkl. 30 min lunch)
Anställning: Du kommer bli anställd hos oss på OnePartnerGroup och uthyrd till vår kund.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Känner du att denna tjänst passar dig? Vänta inte med att söka! Urval och intervjuer sker löpande. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup.se
eller Tania Benitez på tania.benitez@oneopartenrgroup.se
När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Affärsområdeschef
Tania Benitez tania.benitez@onepartnergroup.se +46707125604
9886719