Kundservicemedarbetare
Bilia AB / Kundservicejobb / Västerås
2025-11-12
Vill du vara en del av ett engagerat och sammansvetsat team där vi tillsammans skapar en kundupplevelse i världsklass? På Bilia arbetar vi i ett gemensamt kundserviceteam - ONE Kundservice - där vi samarbetar oavsett vilket team vi tillhör, för att alltid möta kundens behov på bästa möjliga sätt.
Om rollen
Som Kundservicemedarbetare på Bilia är du en viktig del av vår centrala kundservice. Vi jobbar i olika team - Firstline och Secondline - men med en gemensam vilja att göra skillnad i varje kundmöte.
I rollen kan du komma att arbeta med:
Att ta emot inkommande samtal från kunder, vara Bilias röst utåt och ge professionell vägledning.
Bokningar av bland annat service, felsökningar, skadebesiktningar och däckärenden.
Hantering av inkommande chattar.
Att proaktivt kontakta kunder för att informera, boka eller följa upp - via telefon.
Vi stöttar varandra vid arbetstoppar för att möta kundens behov och med hög kvalitet.
Vem är du?
För att trivas hos oss behöver du vara en lagspelare med stark servicekänsla och ett äkta engagemang för kundens upplevelse. Du känner dig trygg i både samtal och skrift, anpassar kommunikationen efter varje kund och trivs med ett varierat tempo där ingen dag är den andra lik. Du blir motiverad av att ha tydliga mål att jobba mot - både dina egna och teamets. Att se resultat och utvecklas tillsammans med kollegor ger dig energi och arbetsglädje.
Vi önskar att du:
Har minst gymnasieutbildning och gärna erfarenhet av kundservice, gärna via telefon.
Är van vid att arbeta i digitala system.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Är strukturerad, ansvarstagande och flexibel i ditt arbetssätt.
Har en positiv attityd, är hjälpsam mot både kunder och kollegor, och gillar att arbeta mot gemensamma mål.
Det viktigaste för oss är vem du är som person. Din attityd, ditt engagemang och din förmåga att samarbeta - det är det som skapar riktigt bra kundservice.
Vad vi erbjuder
Hos Bilia blir du en del av ett framtidsinriktat och modernt företag där vi värdesätter utveckling, teamwork och kundupplevelser i toppklass. Här får du chansen att växa i en roll med variation, ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad - varje dag.
Vi bryr oss om våra medarbetare och deras välmående. Därför erbjuder vi bland annat 5 000 kr i friskvårdsbidrag per år, så att du kan investera i din hälsa och må bra - både på och utanför jobbet.
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Tjänsten är en heltidsanställning med placering i Västerås, med start enligt överenskommelse. Anställningen inleds med en provanställning på 6 månader.
Arbetstiden är schemalagd på vardagar mellan kl. 07.00-18.00, enligt rullande schema.
Vi går igenom ansökningar löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vill du vara med och forma framtidens kundservice? Välkommen med din ansökan! Ersättning
