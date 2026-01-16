Kundservicemearbetare
2026-01-16
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Gillar du kundkontakt och administration? Nu söker vi en person till kundservice och innesälj - en varierad roll med mycket ansvar.
Vi söker nu en kundservicemedarbetare på deltid 50-75% till kundföretag i Västerviksområdet. Tjänsten är inriktad mot kundservice och innesälj och innebär ett nära samarbete med både kunder och interna funktioner.

Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med kundkontakt via telefon och mejl, orderhantering, offerter samt övriga administrativa uppgifter kopplade till försäljning och kundsupport. Du blir en viktig del i att säkerställa god service och ett smidigt flöde i det dagliga arbetet.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är serviceinriktad och strukturerad
Trivs med administrativa uppgifter
Har god datorvana
Kommunicerar tydligt på svenska och engelska både i skrift och tal
Tidigare erfarenhet av kundservice, innesälj samt erfarenhet av SAP eller annat liknande affärssystem är meriterande.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som titel är ett konsultuppdrag på deltid 50-75%. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och börjar med att arbeta som konsult hos vår kund. För rätt person finns det sedan finns goda möjligheter att få anställning direkt hos kunden.
ÖVRIG INFORMATION
Dina frågor om tjänsten besvarar Linda Malmros via telefon 070-340 86 33 eller e-post: linda.malmros@eterni.se
eller Henrik Nordström via telefon 070-340 80 83 eller e-post: henrik.nordstrom@eterni.se
. Sista ansökningsdag är den 31 januari.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan annonsens slutdatum. Skicka därför in din ansökan så snart du kan.
https://www.eterni.se/
593 33 VÄSTERVIK
Eterni Sweden
Linda Malmros linda.malmros@eterni.se
