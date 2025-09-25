Kundservicehandläggare
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du en serviceinriktad lagspelare som trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt? Som Kundservicehandläggare på Falck hälsa och arbetsliv blir du en viktig länk i att leverera professionell support och bidra till våra kunders framgång.
Som kundservicehandläggare på Falck Servicecenter i Stockholm hjälper vi våra kunder runt om i hela Sverige i kontakten med Falck. Som medarbetare är du en viktig länk som genom hög servicenivå och vägledande förmåga hjälper till att serva kunderna med information och hjälp i våra olika kommunikationskanaler. Arbetet innebär kundkontakt via telefon, mail och chatt samt hantering av bokningar åt våra operativa konsulter inom företagshälsan i hela landet.
Vi söker dig som har:
• lägst gymnasial utbildning, gärna med vård- eller administrativ inriktning alternativt motsvarande erfarenhet.
• arbetar eller har arbetat i växel eller kundtjänst alternativt har erfarenhet av att arbeta med kundmöte via telefon, e-post och chatt.
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt behärska konversationsengelska.
Som person är du:
• serviceinriktad och kundorienterad
• en lagspelare med stor social kompetens som trivs bra med att arbeta i grupp
• kan du hantera flera uppgifter samtidigt, även under perioder med hög arbetsbelastning och du trivs med att arbeta i en föränderlig arbetsmiljö.
Du känner igen dig i våra Winning Behaviours:
• Vi bryr oss om
• Vi bygger förtroende
• Tillsammans skapar vi mer värde
Vi erbjuder dig
• Ett arbete i en av Sveriges framtidsbranscher
• Trevliga kollegor och arbete i team med andra yrkesgrupper
• Intressanta kunder, både inom privat och offentlig sektor
Övrigt:
Visstidsanställning på timmar för att täcka upp vid arbetstoppar. Tillträde så snart som möjligt.
Arbetstid helgfria vardagar 07.30-16.30/08.00-17.00.
Placering: Falcks huvudkontor i Stockholm.
Är du intresserad?
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Kundservicechef Cecilia Westlund på cecila.westlund@falcksverige.se
.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-11. Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista datum för ansökan.
