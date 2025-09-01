Kundrådgivare Lending & Advisory Ljusdal
2025-09-01
Har du en passion för privatrådgivning, försäljning och kundnöjdhet? Hos oss på Swedbank har du en möjlighet att: Möta våra prioriterade kunder i det bokade mötet digitalt eller fysiskt på vårt kontor i Ljusdal.
Möjliggöra människors livshändelser och göra skillnad.
Bidra till ökad kundnöjdhet genom inlyssnande och vara proaktiv med lösningar.
Arbeta med prospektering av nya kunder.
Jobba tätt tillsammans med våra kollegor på Fastighetsbyrån och andra mäklare.
Samarbeta med kollegor i banken för att utveckla kundernas finansiella hälsa.
Utvecklas i din roll som rådgivare tillsammans med dina kollegor som arbetar med samma uppgift.
I denna roll behöver du: Swedsec Rådgivarlicens, Bolånelicens och Försäkringsdistribution, IDD.
Ha god struktur, eget driv och ta ansvar för dina uppgifter.
Vara nyfiken och vilja testa nya metoder och verktyg.
Lyhördhet, lyssna på kunden och skapa förtroende i mötet.
Trivas med högt tempo, vara Swedbanks ansikte utåt och älska att göra affärer!
Hos oss kan du uppleva: Personlig och professionell utveckling genom självledarskap och kontinuerlig utveckling.
Meningsfullt arbete som positivt påverkar vår arbetsplats, våra kunder och samhället.
En öppen och samarbetsinriktad kultur som uppmuntrar tvärfunktionellt teamarbete och erbjuder nätverksmöjligheter.
En stöttande och inkluderande miljö som främjar en balanserad och hållbar arbetslivssituation, med flexibla arbetsförhållanden när det passar rollen.
Förmåner såsom vårt erbjudanden för bankprodukter för anställda, tjänstepensionsplan, aktiebaserade belöningsprogram Eken, och frivillig gruppförsäkring.
"Bli en del av vårt team och...fortsätta vår resa med att skapa affärer och varje dag få chans till att påverka människors finansiella hälsa och livshändelser. Vårt team finns i Gävleborg med stark kompetens, god gemenskap och skickliga kollegor. Vi arbetar tillsammans för att leverera på utmanande mål, stärka kundnöjdheten och bidra till Swedbanks position i samhället. Tillsammans gör vi skillnad." Daniel Sunesson, din framtida chef
Vi ser fram emot din ansökan senast den 2025-09-09. Placeringsort: Ljusdal
Rekryterande chef: Daniel Sunesson 0651-768022
Vi kan komma att påbörja urvalet under ansökningstiden och välkomnar din ansökan så snart som möjligt.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Swedbank är en inkluderande arbetsgivare och diskriminerar ingen utifrån kön, ålder, sexuell läggning eller sexuell identitet, etnicitet, religion eller funktionsnedsättning - alla är välkomna.
#LI-LB1 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
Detta är ett heltidsjobb.
Swedbank AB (org.nr 502017-7753)
(org.nr 502017-7753) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Daniel Sunesson daniel.sunesson@swedbank.se
9485430