Kundrådgivare inom tull
Söker du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Har du tidigare erfarenhet av kundbemötande och vill påbörja en karriär hos en av våra samhällsviktiga myndigheter? Sök då tjänsten som tullrådgivare hos vår kund inom statlig myndighet redan idag!
Som rådgivare arbetar du med att ge information, råd och vägledning inom tullhantering till privatpersoner och företag genom telefon och e-post. Du kommer att arbeta på kommunikationsavdelningen vars uppdrag är att stödja hela myndighetens verksamhet, såväl myndighetens uppdrag att ta in rätt tull och andra avgifter som att kontrollera att gällande regler för in- och utförsel av varor följs. Vi söker nu medarbetare som tillsammans med övriga medarbetare vill vara med och utveckla och förändra verksamheten för att klara framtidens utmaningar.
Här erbjuds du, utöver utbildning i tullkunskap, möjlighet till visst distansarbete och ett spännande och varierat arbete. För att trivas här ser vi att du är serviceminded och brinner för att ge ett gott kundbemötande. Du är skicklig på att kommunicera på ett klart och tydligt sätt, samt en fena på att arbeta strukturerat. Vidare är du en ansvarstagande person som anser att noggrannhet är av stor vikt.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga krav i kravprofilen är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperioden ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
Detta är ett konsultuppdrag med start 7/1-26 och kommer att fortlöpa under 1 års tid (med chans till förlängning). Arbetet utförs mestadels på plats i kundens fräscha lokaler i centrala Göteborg, med chans till distansarbete 2 dagar i veckan. Intervjuer kommer att ske löpande, så ifall du är intresserad av tjänsten sök redan idag!
Ansvarsområden
Ge information, råd och vägledning till privatpersoner och företag.
Kontakt med kunder via telefon och mail.
Kommunikation via digitala kanaler såsom webb och sociala medier.
Administration.
Bidra till utveckling av arbetssättKvalifikationer
Genomförd 3 årig gymnasieutbildning.
Minst 2 års erfarenhet av arbete i kundnära verksamhet, exempelvis kundservice.
Erfarenhet från service och tjänster i digitala kanaler
Erfarenhet av moderna kundhanteringssystem
Mycket goda kunskaper, skriftligt och muntligt, i svenska och engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av tull- eller speditionsarbete
Erfarenhet av rådgivning kring tull- eller handelsregler. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
