Kundorderansvarig inköpare
2025-12-26
, Sollefteå
, Kramfors
, Ånge
, Timrå
Visa alla jobb hos R Kjellbergs Plast AB i Ragunda
Generellt om rollen
Rollen är en kombinerad roll där du främst får dela din tid mellan främst inköp- och kundrelaterade arbetsuppgifter.
I den här rollen på Kjellbergs Plast är du en nyckelperson i vår organisation och del av vår ledningsgrupp. Rollen är bred och mångfasetterad.
Uppgifter och ansvarsområden
Ansvar för kundorderhanteringen. Du är det dagliga ansiktet utåt i relation till våra kunder. Du svarar på deras beställningar, kommunicerar leveransbesked och säkerställer att vi levererar i enlighet med våra löften.
I rollen ansvarar du för huvudplaneringen. Arbetet innefattar registrering av kundprognoser, vissa produktionsorder samt nettobehovsplanering.
Du kommer också att tilldelas ett övergripande ansvar för våra lager- och inventeringsrutiner.
Befattningen innefattar även visst inköpsarbete, både strategiskt och taktiskt. Arbetet omfattar således både förhandling av pris och villkor samt praktiskt inköpsarbetet av delar i artikelfloran till vår plastproduktion och montering.
Övergripande kommer du att få ett processansvar för huvudplanering, ordermottagning, lager och utleverans.
För att trivas i rollen tror vi att du redan har en relevant eftergymnasial examen, och eller motsvarande kunskap och erfarenhet från tillverkande industri med liknande roller.
Du besitter en förmåga att omsätta krav till aktiviteter och leda och fördela arbetet utan att vara chef.
Du ha goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, då många av våra kunder och leverantör är utländska.
Du innehar B-körkort, då resor förekommer i tjänsten.
Vi söker en person med stor vilja och engagemang. Du är strukturerad, drivande, nyfiken och med en vilja att skapa relationer med både leverantörer och kunder.
Vid rekrytering så är dina personliga egenskaper såsom; driv, initiativförmåga och vilja att lära och utvecklas det viktigaste och det som väger tyngst i vågskålen.
Kjellbergs Plast AB är ett företag som är verksam inom utveckling, konstruktion samt tillverkning av plastdetaljer och manöverdon. Våra manöverdon används i olika materialhanteringssystem och främst till fordonsindustrin med höga krav på funktion, kvalitet och design. Plastdetaljer och manöverdon levereras till kunder runt om i Europa vars slutprodukter används över hela världen.
Kjellberg Plast AB ägs av Idun Industrier AB och är beläget i Bispgården, Ragunda kommun.
För mer information om att bo och leva i Ragundadalen, https://ragundadalen.se/hittahem
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta VD Ulf Tjernström på 0696-300 54. Urvalsarbetet sker löpande.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R Kjellbergs Plast AB
(org.nr 556919-2700), https://www.kjellbergsplast.se/sv/hem.htm
Hannåsvägen 41 (visa karta
844 41 BISPGÅRDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ulf Tjernström ulf@kjellbergsplast.se 069630054 Jobbnummer
