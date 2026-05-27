Kundmottagare till Kenneths däck i Malmö
Hos Kenneths Däck i Malmö står service, kvalitet och kundnöjdhet alltid i centrum. Vi är ett familjärt och engagerat företag med lång erfarenhet inom däck, fälgar och bilservice, där både kunder och medarbetare ska känna sig väl omhändertagna.
Hos oss möts du av en varm arbetsmiljö, högt tempo och ett team som hjälper varandra för att alltid leverera bästa möjliga service. Vi värdesätter yrkesstolthet, ansvarstagande och ett positivt bemötande - både mot kunder och kollegor.
Vi söker nu en Kundmottagare som vill bli en del av vårt härliga team och vara med på vår fortsatta resa framåt. Vi står inför en flytt till Fosie. Är du serviceinriktad, säljande och trivs i ett socialt sammanhang? Då kan Kenneths Däck vara rätt plats för dig!
Om tjänsten
Som kundmottagare hos Kenneths Däck blir du företagets ansikte utåt och en viktig del av kundupplevelsen. Du möter våra kunder med ett positivt bemötande, hjälper till med bokningar, rådgivning och administration samt ser till att verksamheten flyter på smidigt i det dagliga arbetet.
I rollen arbetar du nära både kunder och verkstadspersonal, vilket kräver att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av kundkontakt via telefon och på plats, orderhantering, tidsbokning samt administrativa uppgifter.
Vi söker dig som är social, ansvarstagande och har en naturlig känsla för service. Du gillar att skapa goda relationer, är strukturerad i ditt arbete och bidrar med positiv energi till teamet.
Egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från kundservice och fordonsbranschen.
För att passa i rollen ser vi att du:
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat * Har erfarenhet från bilbranschen eller liknande serviceyrke * Är duktig på försäljning och kundbemötande * Kan ta emot och förstå instruktioner samt arbeta strukturerat * Är tydlig och professionell i kommunikationen med både kunder och kollegor * Har förmåga att samordna och förmedla information på ett bra sätt mellan kund och bilmekaniker * Klarar av att hantera många bollar i luften samtidigt utan att tappa fokus * Är ödmjuk som person men samtidigt har pondus och kan ta ansvar i olika situationer
Vi lägger stor vikt vid personlighet, driv och rätt inställning. Hos oss är laganda, professionalism och god service en självklar del av vardagen. Meriterande om du har eller har haft ett liknande arbete med datorvana. Körkort är ett krav.
Anställning
Heltid, start snarast. Måndag-fredag dagtid. November och april arbetar du lördagar kl 9-13 på grund av högt tryck kring däckbyte.
Provanställning
Lön enligt överenskommelse.
Vårt urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan snarast!
Rekrytering
Tjänsten avser en anställning direkt hos vår kund där Rosénssons Bemanning AB ansvarar för rekryteringen och bemanning. Rosénssons är företaget som värnar om våra kunder och aldrig tummar på kvaliteten, det lokala företaget med service utan gränser!
EJ ansökningar via mail eller samtal, endast via länken.
Vid frågor kontakta ann-charlott@rosenssons.com
