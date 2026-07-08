Kundmottagare till Göteborg - Natt
Eltel Networks Infranet AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-07-08
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Nu söker vi dig som vill göra skillnad och bli vår nya kundmottagare till nattlaget i vårt SPOC-team på Eltel. Teamet tillhandahåller service dygnet runt, årets alla dagar, och den här tjänsten innebär att du arbetar enligt ett rullande schema med kvälls-, natt- och helgpass. Just nu är det okej att självständigt arbeta hemifrån under natt och helgpassen och var fjärde vecka arbetar du dagtid från kontoret tillsammans med dina kollegor och din chef.
Jag heter Gitte och ansvarar för Eltels Kundservice där SPOC ingår som ett av mina team. SPOC står för Single Point Of Contact och är en nationell gemensam ingång för våra kunders alla frågor, beställningar och akuta uppdrag. Vi är ett engagerat team där dag- och nattlaget arbetar tillsammans för att ge våra kunder snabb och professionell service, oavsett tid på dygnet. Nu söker vi en ny kollega då en av våra medarbetare gått vidare inom Eltel.
Vad är mina arbetsuppgifter?
Som kundmottagare i nattlaget ansvarar du för att hantera akuta ärenden som kräver omedelbar åtgärd. Du blir en viktig länk mellan våra kunder och våra tekniker och ser till att rätt resurser sätts in så snabbt som möjligt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera akuta uppdrag som kräver omedelbar åtgärd enligt gällande SLA.
Bevaka inkommande akuta ärenden.
Registrera felanmälningar och kalla ut tekniker.
Återkoppla till kunder via telefon och e-post.
Hantera administrativa uppgifter.
Logga in i kundernas stödsystem och ta fram information som stöd för Eltels eller kundens tekniker.
Kontrollera material och vid behov beställa det.
Bidra till att utveckla rutiner och arbetssätt.
Varför ska välja Eltel som arbetsgivare?
Vi erbjuder ett jobb i en spännande och samhällsviktig bransch med goda utvecklingsmöjligheter. Du får en gedigen introduktion och utbildning på plats innan du börjar arbeta enligt ditt nattschema.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder ansvarar för samhällsviktiga funktioner och varje dag hjälper vi tillsammans till att möjliggöra digitaliseringen och elektrifieringen av samhället.
Hos oss får du ett varierat arbete med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas inom både befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med lång erfarenhet i branschen och vi finns över hela Sverige. Säkerhet och arbetsmiljö är alltid högsta prioritet och vi arbetar med en tydlig nollvision för arbetsskador. Det som får många att stanna hos oss är vår öppna företagskultur och våra engagerade kollegor.
Hos oss får du bland annat:
Utvecklingsmöjligheter
Trygg arbetsgivare
Trevliga och hjälpsamma kollegor
Kollektivavtal och attraktiva förmåner
Friskvårdsbidrag
Förmånsportal
Frihet under ansvar
Möjlighet att arbeta hemifrån under nattpassen
Du trivs med att arbeta när andra sover och känner dig trygg med att ta ansvar även när du arbetar självständigt. Du är lösningsorienterad, har ett gott omdöme och kan prioritera när flera akuta ärenden kommer in samtidigt.
Du har ett professionellt kundbemötande och drivs av att ge hög service, även i situationer där tempot är högt. Samtidigt uppskattar du samarbetet med kollegorna och ser värdet av att bidra till teamets utveckling.
För att lyckas i rollen behöver du:
Ha god social kompetens och ett professionellt kundbemötande.
Vara serviceinriktad och lösningsorienterad.
Vara strukturerad och kunna prioritera flera parallella ärenden.
Trivas med att arbeta självständigt och ta egna beslut.
Ha ett intresse för ständiga förbättringar och dokumentation av rutiner.
Vara ansvarstagande och vilja utvecklas i din roll.
Ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Ha erfarenhet av kundservice eller annan serviceinriktad roll.
Ha god datorvana och lätt för att lära dig nya system.
Erfarenhet från telekom- eller infrastruktursektorn är meriterande men inget krav.
Kunna arbeta obekväma arbetstider, inklusive kvällar, nätter, helger och vissa högtider.
Arbetstider
Tjänsten innebär arbete enligt ett rullande schema med kvälls-, natt- och helgpass.
Nattpassen är 18.00–07.30 och under dessa arbetar du självständigt hemifrån.
Var fjärde vecka arbetar du dagtid från kontoret, där du träffar dina kollegor och din chef för samarbete, planering och gemensam utveckling.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via e-post utan endast via länken i annonsen.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) samt godkänd säkerhetsprövning.
Har du frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare (emma.von.richthofen@maxkompetens.se
) .
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort – vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: emma.von.richthofen@maxkompetens.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltel Networks Infranet AB
(org.nr 556555-1073)
417 69 GÖTEBORG Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9997301