Kundmottagare Däckverkstad - Globen
Simplex Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-03-11
Under vårsäsongen förstärker vi vårt team i Globen med en ny kollega! Ta chansen och sök ett omväxlande arbete på en av Sveriges och Nordens största däckkedjor och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg.
Som Kundmottagare arbetar man med att ta emot våra kunder i vår kundmottagning, svara i telefon och på mail, göra beställningar och ta betalt.
Innehar manuellt B-körkort.
Har ett intresse för bilar, erfarenhet inom däckhandel eller bilhandel är meriterande.
Tycker om att arbeta självständigt och är van att hugga i när det behövs.
Har kundfokus, driv och gillar en omväxlande arbetsdag.
Erfarenhet från administrativt arbete är meriterande.
Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, det är därför viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person. I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Omfattning: Heltid, säsong med möjlighet till förlängning
Arbetstider: 07.00-16.00 (övertid är förekommande)
Plats: Globen, Stockholm
Lön: Enligt GFL
Start: Mitten av marsOm företaget
