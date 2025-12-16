Kundmottagare
Kundmottagare till Maskinia i Munkedal
Med ansvar för kundflöde, reservdelar och butik i en växande anläggning
Maskinia AB är en komplett maskinpartner och generalagent i Sverige för Develon, Case & Bergmann.
Företaget har sitt huvudkontor i Linköping med filialer i Järfälla/Stockholm, Göteborg, Munkedal, Jönköping, Kalmar, Trelleborg, Staffanstorp och Sundsvall.
Verksamheten omfattar försäljning av nya och begagnade entreprenadmaskiner, uthyrning, service och reparation samt reservdelsförsäljning.
Maskinia AB startades 1984 i Linköping, har ca 100 anställda och omsätter 590 MKR. Läs mer på www.maskinia.se
Har du ett genuint intresse för entreprenadmaskiner och gillar att vara spindeln i nätet?
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du både jobbar självständigt och i nära samarbete med kollegor och kunder?
Då kan du vara den vi söker!
Maskinia i Munkedal söker nu en kundmottagare.
Hos oss får du arbeta med marknadsledande produkter och bli en del av ett växande företag med en familjär kultur.
Vår anläggning utvecklas, vilket gör rollen både varierad och viktig och här behöver du kunna bära flera "kepsar" och trivas med att växla mellan olika arbetsuppgifter under dagen.Dina arbetsuppgifter
Som kundmottagare ansvarar du för kundmottagning av beställningsarbeten till vår verkstad och leder och fördelar arbetet i verkstan tillsammans med platschef.
Rollen innebär också ett nära samarbete med reservdelar och butiken.
Du är en nyckelperson för att få hela eftermarknadsflödet att rulla smidigt.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Planering av kundarbeten och optimering av verkstadspersonalens tid
Kontakt med, bokning och avstämning med kunder via telefon, app och mail
Arbeta förebyggande med kunder, t.ex. ringa ut inför servicebokning och vid kampanjer
Leda och fördela arbetet för verkstadspersonalen samt ha övergripande uppsikt över verkstadens flöde
Ansvar för korrekt debitering och fakturering mot kund
Beställning av material till servicearbeten samt skapa offerter i samverkan med reservdelar
Bidra i reservdelsförsäljning och butiksarbete vid behov, exempelvis vid kundfrågor, utlämning och enklare administration
Upprätthålla och uppdatera våran databas & servicelitteratur i verkstadens flöde.
Säkerställa transportbokning för begagnade samt kundmaskiner i närområdet
Arbeta tillsammans med "Maskiniateamet" i en entreprenöriell miljö för att utveckla kunderbjudande, kundrelationer och interna processer
Arbetet är varierande och ställer krav på självständighet, men hos oss är samarbete centralt. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter - både inom rollen och vidare inom företaget.Profil
För att lyckas och trivas i rollen söker vi dig som:
Trivs med kundkontakt och är duktig på att bygga långsiktiga relationer
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har god systemvana och gillar struktur och uppföljning
Har erfarenhet av lätta eller tunga fordon (meriterande med entreprenadmaskiner)
Är tekniskt intresserad och gillar att lösa problem i realtid
Är lösningsorienterad, noggrann och har förmågan att arbeta självständigtSå ansöker du
Om detta låter som något för dig, skicka din ansökan med CV och personligt brev.
Sista ansökningsdag är 31/1 och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller vill veta mer om Maskinia? Kontakta gärna Robin Dahlqvist 08-448 59 84
