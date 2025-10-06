Kundflödeschef - Coop Stenungsund
Coop Väst AB / Chefsjobb / Stenungsund Visa alla chefsjobb i Stenungsund
2025-10-06
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Stenungsund
, Lilla Edet
, Kungälv
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Har du ett brinnande intresse för mat och tycker om att leda och motivera andra? Då kan du vara rätt person för oss!
I köpcentret Stenungstorg, beläget precis vid hamnen, finner du oss - Coop Stenungsund. Våra öppettider är 8-22 alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken har idag 20-tal anställda och erbjuder tjänster såsom manuell deli & fisk, en fräsch salladsbar samt förbutik med Svenska spel och paketutlämning.
Som Kundflödeschef ansvarar du för butikens samtliga områden inom det personliga kundmötet där du driver frågor och aktiviteter utifrån att maximera NKI.
Du har fullt personalansvar och når dina mål genom dina medarbetares prestationer. Du är en duktig kommunikatör som leder, coachar, engagerar och följer upp dina medarbetare utifrån gemensamma arbetssätt. Befattningens huvudmål är att säkerställa goda kundmöten så väl i servicepunkter som i butik samt planera och genomföra marknadaktiviteter för att stärka kunderbjudandet på den lokal marknaden. Du är en förebild och agerar i enlighet med Coops policys samt vision "Sveriges viktigaste konsumentkraft", tillsammans med vårt medlemslöfte "Tillsammans ger vi varje medlem mer".
I din roll ingår arbetsledning under butikens olika öppettider. Arbetet är fysiskt krävande. Det är mycket meriterande om du i dina tidigare butikserfarenheter har arbetat med kassa, manuell delikatess och fisk. I dina arbetsuppgifter ingår;
- Ansvara för att mål med handlingsplaner fastställs och följs upp
- Ansvara för butikens säljplanering tillsammans med Säljchef Varuflöde
- Ansvara för effektiv bemanning för kundflödesprocesserna i butiken
- Allmänt butiksarbete och arbetsledning
För att lyckas i din roll;
- Du är en duktig kommunikatör som leder, coachar, engagerar och inspirerar dina medarbetare
- Du är strukturerad och målinriktad
- Du trivs som bäst när du får vara "på språng" och har mycket att göra
Du ingår i butikens ledningsgrupp och har därmed ett helhetsansvar för butikens resultat. I ledningsgruppen driver du främst utveckling och aktiviteter inom kundflödet. Du rapporterar till Butikschefen.
I uppdraget ingår det och kan även bli aktuellt att täcka upp för Butikschefen vid kortare frånvaro så som sjukdom eller semester, vilket innebär ett helhetsansvar för butiken.
Vi ser att du har erfarenhet och utbildning från detaljhandeln så du vet vad som krävs för att skapa en effektiv och lönsam verksamhet.
Coop erbjuder dig ett spännande och stimulerande chefsjobb i en verksamhet med alla möjligheter för dig som vill utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (38,25 h/vecka) med tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tillämpar provanställning. Arbetstiderna kommer att variera och förekommer både dag- och kvällstid samt helger.
Vill du veta mer angående tjänsten kontakta Butikschef Anette Bemersten via tel. 010-741 52 51 alt. mail: stenungsund.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Utbildning;
- Gymnasieutbildning är ett krav
- Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet är meriterande
Erfarenhet/Särskild kompetens;
- Tjänsten erfordrar bred erfarenhet och kompetens från dagligvaruhandel
- Tjänsten kräver dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare
- Tjänsten kräver dokumenterade goda resultat i verksamhet med eget resultatansvar
- Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift, är ett krav
- Dokumenterad ledarerfarenhet från dagligvaruhandeln är meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9541876