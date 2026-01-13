Kundbokare Uddevalla
2026-01-13
Mötesbokare
MeetLab - Vi skapar möten åt Europas ledande företag
Om MeetLab
MeetLab är ett snabbväxande rekryterings- och bemanningsföretag som specialiserar sig på professionella mötesbokare för företag runt om i Europa.
Vi samarbetar med ambitiösa företag inom flera branscher - SaaS, HR, marknadsföring, telekom, offentlig upphandling, finans m.fl. - för att hjälpa dem att växa genom kvalificerade B2B-möten.
På grund av ökad efterfrågan söker vi nu drivna mötesbokare som är kommunikativa, självgående och motiveras av att skapa affärsmöjligheter.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Som mötesbokare hos MeetLab har du en central roll i våra kunders försäljning. Dina uppgifter inkluderar:
Ringa utgående samtal till beslutsfattare på små och medelstora företag
Boka kvalificerade möten för de säljteam du arbetar med
Förstå kundernas behov och matcha dessa mot erbjudandet
Arbeta i moderna verktyg: CRM, dialer, dashboards m.m.
Följa strukturerade arbetsmetoder och möta tydliga mål
Leverera professionella samtal som väcker intresse och bygger förtroende
Vi erbjuder dig
Möjlighet att arbeta helt på distans eller från vårt kontor i Malmö
Konkurrenskraftig ersättningsmodell
Chansen att jobba med företag i flera europeiska länder
Modernt arbetssätt, bra verktyg och tydliga processer
Goda utvecklingsmöjligheter inom MeetLab
Matchning mot företag där just dina språk behövs
En trygg och effektiv rekryteringsprocess
Vem är du?
Du passar perfekt i rollen om du:
Har intresse för försäljning/mötesbokning (erfarenhet är meriterande men inget krav)
Är kommunikativ och kan bygga förtroende snabbt
Motiveras av målsättning och tydliga resultat
Är självgående och gillar ansvar
Har en positiv inställning även under tuffare dagar
Behärskar ett eller flera europeiska språk, t.ex.:
Engelska, svenska, danska, norska, finska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska, polska, portugisiska, rumänska, grekiska, turkiska m.fl.
Alla ansökningar sker via vårt formulär:https://forms.gle/FTfWwey8SsEFDmpV9
Välkommen med din ansökan ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundbokare Uddevalla". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Duvi Group AB
(org.nr 556843-6082), http://www.meetlab.se
Södertullsgatan (visa karta
)
451 40 UDDEVALLA Arbetsplats
Uddevalla Jobbnummer
9681153