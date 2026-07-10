Kundassistent till bostadsbolag i Gävle
Barona Professionals AB / Backofficejobb / Gävle Visa alla backofficejobb i Gävle
2026-07-10
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Bolaget är kommunens allmännyttiga bostadsbolag. Bolaget ägs indirekt av kommunen och har som huvuduppgift att äga, förvalta, utveckla och bygga hyresbostäder samt vissa kommersiella lokaler i Gävle. Verksamheten bedrivs affärsmässigt, men med ett tydligt samhällsuppdrag att bidra till en god och hållbar boendemiljö.
Är du personen som får andra att känna sig välkomna?
Vissa ser ett inkommande samtal. Du ser en möjlighet att hjälpa.
Vi söker dig som trivs i mötet med människor och tycker om att lösa problem oavsett om det sker över telefon, via mejl, chatt eller ansikte mot ansikte. Du gillar när ingen dag är den andra lik och vet att riktigt bra service handlar om mer än att ge rätt svar. Det handlar om att få människor att känna sig lyssnade på.
Om rollen
Som kundassistent blir du en viktig kontaktpunkt för människor med frågor, funderingar och praktiska ärenden. Du vägleder, informerar och hittar lösningar samtidigt som du hanterar den administration som följer med varje ärende.
Arbetet är varierande och innehåller bland annat:
Kundmöten i reception, telefon, mejl och chatt
Hantering av felanmälningar och pågående ärenden
Information kring boende, köer och uthyrning
Avtal, uppsägningar och administrativa uppgifter
Nyckel- och tagghantering
Betalningsrelaterade frågor och posthantering
Du blir en del av ett team där samarbete, ansvar och ett gott bemötande står i centrum.
Vi tror att du...
• är en person som behåller lugnet även när tempot ökar. Du har lätt för att skapa förtroende, lyssnar aktivt och är lösningsorienterad. Att möta människor med respekt och omtanke är en självklarhet för dig.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasieutbildning
Erfarenhet från service, kundtjänst, reception, butik eller liknande
God datorvana och lätt för att lära dig nya system
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har du arbetat med administrativa uppgifter eller olika verksamhetssystem är det ett plus, men din inställning och vilja att ge riktigt bra service väger minst lika tungt.
Det här erbjuder uppdraget
Heltid på plats
Vardagar enligt schema (07.00–15.30 eller 07.30–16.00)
Uppdrag med i September 2026 och 12 månader framåt
Långsiktigt uppdrag med möjlighet till förlängning
En arbetsplats där du får göra verklig skillnad i människors vardag
Är det dig vi söker?
Om du tycker att ett bra bemötande är lika viktigt som en bra lösning, och vill arbeta i en roll där service, kommunikation och problemlösning går hand i hand, vill vi gärna höra från dig.
Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Processen innehåller intervjuer med både Barona och kund. Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför gärna in din ansökan redan nu!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail, men för frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta:
Freja Ek, freja.ek@barona.se
Elin Nilsson, elin.nilsson@barona.se
Välkommen med din ansökan!
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999 bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
Läs mer på https://barona.se/om-barona
INDGEN Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167), https://barona.se/
802 57 GÄVLE Arbetsplats
Barona Kontakt
Recrutiment assistant
Freja Ek freja.ek@barona.se Jobbnummer
9998998