Kundansvarig till Ekerum Resort Öland

Ekerum Golf & Resort AB / Rese- och trafikjobb / Borgholm
2026-01-23


Om tjänsten I rollen som kundansvarig arbetar du främst med ingående försäljning mot privatgäster via mejl, telefon och onlinebokning. Du hjälper våra gäster från första kontakt till genomförd bokning, med fokus på service, försäljning och att hitta den bästa lösningen för varje gäst.
Utöver detta ingår även utgående försäljning och mer aktiv försäljning under lugnare perioder. Arbetstempot varierar - vissa dagar är intensiva medan andra ger utrymme att fokusera på uppföljning, merförsäljning och proaktiv kontakt med våra gäster.
Vem är du? Vi söker dig som har ett glatt humör och en positiv inställning, som trivs med att möta människor och tycker om försäljning. Du är självgående men uppskattar även att arbeta i team och bidra till ett gott samarbete.
Eftersom Ekerum har tydliga säsongsvariationer innebär tjänsten att du delar av året arbetar tätt tillsammans med receptionen och hjälper till vid exempelvis öppningar och stängningar.
Arbetstider Arbetet är förlagt till vardagar och helger, både dag- och kvällstid.
Vi erbjuder Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande arbete i en härlig arbetsmiljö med engagerade kollegor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra gäster den bästa möjliga upplevelsen - året runt.
Anställning Arbetstid: 80-100% Anställning: Tillsvidare Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan till Ekerum Resort Öland!

Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.

Ekerum Resort Öland

