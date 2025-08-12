Kundansvarig (Personlig assistans)

Assistansteamet i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-08-12


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Assistansteamet i Sverige AB i Stockholm, Sundbyberg, Järfälla, Botkyrka, Österåker eller i hela Sverige

Assistansteamet är ett expansivt företag som drivs av personer med lång erfarenhet av omsorg (hemtjänst och personlig assistans).

Publiceringsdatum
2025-08-12

Om tjänsten
Som kundansvarig arbetar du väldigt nära dina kunder. Det är viktigt att lär känna dina kunder väl och förstår deras behov.
I ditt dagliga arbete kommer du exempelvis arbeta med schemaläggning, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, personal- och kundmöten, nykundsrekrytering, myndighetskontakt samt personalledning.

Om dig som söker
För oss är det viktigt att du har erfarenhet och kunskap från assistans - gärna som kundansvarig inom assistans.
Vi tror du är glad och positiv, problemlösare, snabbtänkt men också noggrann samt en lagspelare.

Du kommer arbeta i en organisation som kännetecknas av korta beslutvägar och god sammanhållning. Arbetet utgår från vårt kontor i Skärholmen och Kista men kan innefatta dagsresor.

Mer information delges under intervjun.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: alex@assistansteamet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundansvarig".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Assistansteamet i Sverige AB (org.nr 556997-2937)
Norge 2 (visa karta)
164 32  KISTA

Jobbnummer
9454365

Prenumerera på jobb från Assistansteamet i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Assistansteamet i Sverige AB: