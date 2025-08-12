Kundansvarig (Personlig assistans)
Assistansteamet i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistansteamet i Sverige AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
, Österåker
eller i hela Sverige
Assistansteamet är ett expansivt företag som drivs av personer med lång erfarenhet av omsorg (hemtjänst och personlig assistans).Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Som kundansvarig arbetar du väldigt nära dina kunder. Det är viktigt att lär känna dina kunder väl och förstår deras behov.
I ditt dagliga arbete kommer du exempelvis arbeta med schemaläggning, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, personal- och kundmöten, nykundsrekrytering, myndighetskontakt samt personalledning.
Om dig som söker
För oss är det viktigt att du har erfarenhet och kunskap från assistans - gärna som kundansvarig inom assistans.
Vi tror du är glad och positiv, problemlösare, snabbtänkt men också noggrann samt en lagspelare.
Du kommer arbeta i en organisation som kännetecknas av korta beslutvägar och god sammanhållning. Arbetet utgår från vårt kontor i Skärholmen och Kista men kan innefatta dagsresor.
Mer information delges under intervjun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: alex@assistansteamet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kundansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansteamet i Sverige AB
(org.nr 556997-2937)
Norge 2 (visa karta
)
164 32 KISTA Jobbnummer
9454365