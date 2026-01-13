Kundansvarig Fastighetsförvaltare
På Nabo skapar vi Sveriges bästa bostadsrättsföreningar. Bostaden är en av livets viktigaste investeringar, och vi gör det enklare att engagera sig i sitt boende genom datadriven förvaltning som stärker både ekonomi och trygghet. Med 350 experter och smart teknik ger vi föreningar bättre ekonomi, effektivare fastigheter och ett enklare styrelsearbete.
Hos oss samarbetar ekonomer, tekniska förvaltare, fastighetsskötare, jurister och andra specialister i modiga, kundfokuserade team som brinner för att göra förvaltningen ännu enklare - tillsammans.
På Nabo värdesätter vi våra medarbetare och investerar i deras utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där du kan växa och bidra med dina idéer i ett engagerat team. Vi är modiga och jobbar tillsammans mot tydliga mål, med stöd av inspirerande ledare. Vi tror att tiden på Nabo kan bli en höjdpunkt i din karriär. Vill du sätta nya standarder och skapa samhällsnytta? Kom och forma framtidens fastighetsförvaltning med oss.
Om rollen Som Kundansvarig Förvaltare hos oss har du det övergripande ansvaret för dina kunder och för att säkerställa att vi levererar en hög nivå av service och kvalitet. Din roll innebär att du tar ägandeskap för kundrelationer, förvaltningen av fastigheterna i portföljen och de interna relationerna inom kundteamet.
I denna position har du många kontaktytor, där du fungerar som ansiktet utåt för både Nabo och kunden i deras interaktion med leverantörer, entreprenörer och boende. Ditt främsta mål är att bygga långsiktiga relationer med alla parter. Vi strävar ständigt efter att göra mer och vi tror att du delar vår vilja att utmana dig själv tillsammans med oss för att göra en verklig skillnad för kunden.
Du har det fulla kundansvaret för vår teamleverans och samarbetar nära kollegor inom både teknisk- och ekonomisk förvaltning. Du kommer till exempel:
Ge rådgivning och uppdatera underhållsplaner efter fastighetsbesiktning
Ansvara för kontraktsskrivning och upphandling av renoveringar
Hantera skade- och försäkringsärenden
Genomföra förvaltningsmöten med kund
Delta i driftmöten med sidoleverantörer
Hålla kontakt med styrelse och entreprenörer
Delta i styrelsemöten vid behov
Din tidigare erfarenhet
Är utbildad fastighetsförvaltare eller har motsvarande erfarenhet från branschen
Vi ser gärna att du har minst 3-5 års erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsförvaltning i rollen som fastighetsförvaltare eller motsvarande, samt har goda kunskaper i AFF och jordabalken
Du har erfarenhet av att ansvara för större kundkontrakt
Du är van vid att arbeta mot gemensamma och individuella mål
Kunskaper inom entreprenadjuridik
Kunskaper inom entreprenadjuridik
Har en förståelse för underhållsplanering och tekniska myndighetskrav
I rollen som Kundansvarig Fastighetsförvaltare skapar du tillit, stabilitet och bygger förtroende genom din kommunikativa förmåga. Vi ser att du har ett prestigelöst förhållningssätt och har lätt för att ta egna initiativ i syfte att lösa problem.
Du har ett affärsmässigt tänk och drivs av att skapa och utveckla kundsamarbeten genom att alltid hålla en hög servicenivå i relation till dina kunder. Avslutningsvis har du en god samarbetsförmåga och tycker det är roligt att skapa förutsättningar för en god teamleverans.
Vad händer framåt
Vi arbetar löpande med våra rekryteringsprocesser. Detta betyder att vi går igenom ansökningarna från att de kommer in. Kommande steg i processen om du går vidare består av intervjuer, bakgrundskontroll* samt referenstagning.
• Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
