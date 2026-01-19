Kundansvarig
Särnmark Assistans AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare 1992. Vi är ett värderingsdrivet bolag som lägger stor vikt vid individens engagemang och förmågor. Med över 3500 medarbetare levererar vi varje dag löftet om "ett bättre liv" till våra kunder. Idag erbjuder vi personlig assistans över hela Sverige.
Nu söker vi ytterligare en kundansvarig med utgångspunkt från kontoret i Göteborg.
Rollen innefattar att arbeta med bolagets kunder i hela Västra Götaland.
Som kundansvarig på Särnmark har du stor möjlighet att tillsammans med övriga kollegor forma en framgångsrik organisation. Kundansvarig skall arbeta aktivt för att samverka med externa samarbetspartners och myndigheter som hänför sig till kunden och personalen samt verka för samverkan i- och mellan avdelningarna. Ett lyckat uppdrag är alltid ett resultat av samarbete.
I rollen som kundansvarig har man ett helhetsansvar för ett antal assistanskunder och deras personliga assistenter där man agerar som "spindeln i nätet". En kundansvarig arbetar tillsammans med kunden för att utforma den personliga assistansen utifrån kundens behov, önskemål och gällande lagstiftning. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att rekrytera och anställa personliga assistenter, ansvara för processen vid avslutande av anställning, ansvara för assistenternas arbetsmiljö, hantera kostnader som uppstår i assistansen, bevaka och planera kundens assistansekonomi mm.
I det dagliga arbetet råder en kundansvarig både kunder och assistenter i en mängd olika frågor. Kundansvarigs arbetsuppgifter kan exempelvis skifta mellan att hantera arbetsrättsliga frågor till att handleda personliga assistenter i sin yrkesroll. Rollen är komplex och mångfacetterad. Den ställer höga krav på självständighet och handlingskraft men den är även oerhört utvecklande, intressant och varierad. Ansvaret för bemanning och schemaläggning utgör en stor del av arbetet. Kundansvarig håller även i personalmöten, har medarbetarsamtal och bedömer utbildningsbehov för de personliga assistenterna.
I tjänsten ingår administration. Särnmark är skyldig att löpande dokumentera och redovisa sin verksamhet. Vi ställer höga krav på kundansvarigs förmåga att hantera detta. Kundfokus och hög servicenivå genomsyrar samtliga arbetsmoment i rollen, liksom uppgiften som arbetsgivare för de personliga assistenterna.
Vem är du
Vi söker dig som gillar ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter varje dag och som uppskattar att ha många olika kontaktytor. Du har adekvat utbildning och arbetslivserfarenhet av rollen som ansvarig inom personlig assistans eller liknande. Det är meriterande om du har erfarenhet inom aktuellt rättsområde och är insatt i LSS-lagstiftningen.
Körkort och egen bil är ett krav.
Genom ett coachande ledarskap arbetar du operativt och praktiskt för att få allt kring kundens assistans att fungera. Du har god förmåga att arbeta med flera olika saker samtidigt och att planera ditt arbete. Du har lätt för att förmedla dina förväntningar, är tydlig i din kommunikation, att ta beslut och att skapa resultat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du är rätt person för att tillsammans med kunden leda de personliga assistenterna i deras arbete.
Det är en fördel om du behärskar flera språk i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-01-19Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med 6 månaders provanställning. Du omfattas av kollektivavtal med avtalsmässiga trygghetsförsäkringar och pensionsavsättningar. Lönesättning sker enligt överenskommelse.Så ansöker du
Intervjuer kommer att hållas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut, så vänta inte med att söka om du är intresserad.
För mer information om Särnmark besök www.sarnmark.se.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driftchef
Stefan Jangenheim stefan.jangenheim@sarnmark.se 0850592011 Jobbnummer
9692367