Kulturutvecklare, konst och programverksamhet
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / Kulturjobb / Gävle Visa alla kulturjobb i Gävle
2026-02-20
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Livsmiljö Gävle i Gävle
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Kulturavdelningen inom sektor Livsmiljö har cirka 180 medarbetare och består av verksamheterna Konsert och evenemang, Bibliotek och kulturhus, Mötesplatser och unga samt Konst och kultur.
Gävle Konstcentrum är en del av enheten Konst och kultur och ansvarar för den kommunala konsthallen i Agnes Kulturhus, offentlig konst, fristad inom bildkonst, föreningsbidrag, publika program samt Bio 7:an.
Enheten består av tolv medarbetare och i Agnes Kulturhus arbetar totalt omkring 55 personer inom olika kulturverksamheter. Samarbete, prestigelöshet och ett lösningsorienterat arbetssätt är viktiga delar av vår vardag. Din huvudsakliga arbetsplats är Agnes Kulturhus och du rapporterar till enhetschef Konst och kultur.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där programverksamheten har en central roll i att fördjupa utställningarna och stärka konsthallens roll i staden.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som kulturutvecklare med fokus på konst och programverksamhet arbetar du med att utveckla, planera och genomföra program i nära koppling till konsthallens utställningar, den offentliga konsten och Agnes Kulturhus gemensamma program.
Du arbetar både strategiskt och operativt och ansvarar för att:
* utveckla och producera program såsom samtal, föreläsningar, workshops, filmvisningar och konstnärsmöten
* pröva nya format som skapar delaktighet och stärker mötet mellan konst och publik
* driva projekt från idé till genomförande, inklusive planering, budget och uppföljning
* samarbeta med konstnärer, kulturaktörer, skolor, civilsamhälle och kollegor inom kommunen
* bidra till publikarbete och kommunikation, exempelvis genom att skriva texter till webb och programmaterialKvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt intresse för samtidskonst och erfarenhet av att arbeta med konst- och kulturprojekt.
Du kan ha högskoleutbildning inom konst, kultur eller annat relevant område.
Vi ser gärna att du:
* har erfarenhet av att planera och genomföra program eller projekt inom kultur
* är van att arbeta självständigt och ta ansvar för helheten i ett projekt
* har god kännedom om samtidskonst och aktuella konstnärliga uttryck
* har erfarenhet av budgetarbete eller administrativa uppgifter
* uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av publikarbete, konstpedagogik, arbete i kulturhus eller i en politiskt styrd organisation samt om du har god engelska.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du strukturerad och initiativtagande. Du har förmåga att se helheter och att sätta konst i relation till samhällsfrågor och olika målgrupper.
Du trivs med att samarbeta, bygger goda relationer och bidrar till ett öppet och respektfullt arbetsklimat.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära konstnärer och samtidskonstens processer i ett levande kulturhus. Du blir en del av en verksamhet där programverksamheten är en viktig del av det konstnärliga uppdraget och där du har möjlighet att påverka och utveckla nya arbetssätt och format.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Enhetschef Konst & kultur
Carl Bergström 026-178308 Jobbnummer
9753353